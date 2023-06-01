Lüks evi gündem olmuştu! Gizem Karaca bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

En son Özür Dilerim filminde Oğuzhan Koç ile başrolü paylaşan Gizem Karaca sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile büyük beğeni toplayan ünlü isim bikinili pozlarını paylaştı.

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj gibi dizilerde rol alan Gizem Karaca pozlarına "Açılış yapılmıştır ama su çok soğuk" notunu düştü.

30 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri "Eve düşen yıldırım", "Çilli çörek", "Bu güzellik halis mi" yorumlarında bulundu.

Fotoğrafları beğenenler arasında Rabia Soytürk ve İlayda Alişan da yer aldı.

Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.

Doğa ile iç içe olmayı seven ve zevkle dekore eden Gizem Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmamıştı.



