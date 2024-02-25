Lüks metropolün görünmeyen yüzü! Uyuşturucu tünellerinde 2 bin kişi yaşıyor: Onlar 'Köstebek insan'lar

Las Vegas şehri lüks otelleri ve kumarhaneleriyle ünlü 'günah şehri' olarak anılan bir ABD şehri. Yalnız lüks metropolde bir yer üstü şehir, bir de yer altı şehri bulunuyor. Şehrin yağmur drenaj sisteminde akrepler ve farelerle birlikte yaşayan bu insanlar, şehrin bent kapakları her açıldığında ölümle burun buruna geliyorlar...

320 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA VE 2 BİN KİŞİ YAŞIYOR

İçerik üreticisi Tyler Oliveira, yakın zamanda YouTube'a yüklenen bir videoda, 320 km uzunluğundaki bu labirent tünellerde yaşayan 2 bin akıl hastası veya evsiz uyuşturucu bağımlısından bazılarıyla tanışmak için tünellere girme cesaretini gösterdi.

5,6 milyondan fazla izlenen görüntülerde Tyler'ın kendilerini yeraltına iten uyuşturucu ve kumar bağımlılığı hikayelerini dinledi.

LABİRENT HAYATLARI

Bunların arasında tünelin yaşlılarından biri olan "Orange" lakaplı birisi dokuz yıldır orada yaşadığını ve birkaç kez sel yüzünden "savrulduğunu" söyledi.

Bir diğer labirent sakini ise 20 yıl önce tatil için Vegas'a gittiğini ancak borç ve uyuşturucu sarmalıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Tyler ayrıca altı yıldır orada yaşayan "tünellerden birinin lideri" olan Roy adında bir adamla sohbet etti.

Labirent sakini, annesi öldükten sonra buraya geldiğini ifade etti.

Resmi verilere göre Las Vegas'ın altındaki tüneller ABD'deki en büyük evsiz nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor.





