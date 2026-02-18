Mynet Trend

Lüks şehrin gündemi skandal: Kanseri zihin gücüyle iyileştirdiğini iddia etti!

Dubai, “ThetaHealing” adlı tartışmalı alternatif şifa grubuyla gündemde. Kanser ve HIV gibi hastalıkların zihin gücüyle tedavi edilebileceğini öne süren oluşum, çocuk istismarı ve aileleri tıbbi tedaviden uzaklaştırma iddialarıyla uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı.

Lüks şehrin gündemi skandal: Kanseri zihin gücüyle iyileştirdiğini iddia etti!
Çiğdem Berfin Sevinç

Dubai son günlerde kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddialarla konuşuluyor. 1995 yılında Vianna Stibal tarafından kurulan ve “ThetaHealing” (Teta Şifası) adıyla bilinen alternatif uygulama, ciddi suçlamaların odağında.

Kişisel gelişim ve enerji çalışması olarak tanıtılan yöntem, kanserden HIV’e kadar birçok hastalığın “zihin gücüyle” iyileştirilebileceğini öne sürüyor. Ancak uzmanlar ve hukukçular, bu iddiaların bilimsel temelden yoksun olduğunu ve savunmasız aileleri tıbbi tedaviden uzaklaştırabileceğini savunuyor.

Lüks şehrin gündemi skandal: Kanseri zihin gücüyle iyileştirdiğini iddia etti! 1

“KIRIK AYAKLAR YENİDEN UZAYACAK” İDDİASI

İnsan hakları avukatı David Haigh, Dubai’de zengin ve etkili bir aileye mensup 6 yaşındaki bir kız çocuğuna ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Haigh’e göre küçük kızın iki ayağı da kırılmasına rağmen, “teta şifacısı” olduğu belirtilen annesi tıbbi müdahaleyi reddetti. Anne, çocuğunun ayaklarının doğal yollarla yeniden iyileşeceğine ve “yeniden çıkacağına” inandığını savundu.

Haigh, babanın durumdan endişeli olduğunu ancak Dubai dışında yaşadığı için velayet konusunda hukuki engellerle karşılaştığını öne sürdü.

Lüks şehrin gündemi skandal: Kanseri zihin gücüyle iyileştirdiğini iddia etti! 2

“KANSERİ İYİLEŞTİRDİM” İDDİASI

ThetaHealing savunucuları, beynin “teta dalgası” frekansına ulaşılarak ampute edilmiş uzuvların ya da organların yeniden büyütülebileceğini iddia ediyor. Kurucu Stibal da 1995 yılında kendi kanserini “anında iyileştirdiğini” öne sürmüştü.

Tıp çevreleri ise bu açıklamaları “tehlikeli bir şarlatanlık” olarak değerlendiriyor ve özellikle ağır hastalıkların bilimsel tedaviler yerine bu tür yöntemlerle iyileştirilebileceği iddiasının ciddi risk taşıdığına dikkat çekiyor.

Lüks şehrin gündemi skandal: Kanseri zihin gücüyle iyileştirdiğini iddia etti! 3

“ÇOCUKLARINIZI VE HAKLARINIZI ÇALIYORLAR” UYARISI

Dubai’de hukuki risklere dikkat çekmek amacıyla kurulan DubaiWatch adlı oluşum da konuyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Organizasyonun kurucu ortağı Aisha Ali-Khan, “Dubai’de telefonunuz çalınmaz ama çocuklarınız ve insan haklarınız çalınabilir” ifadelerini kullanarak, şehirde hukuk sisteminin zengin ve nüfuzlu kişileri koruduğunu iddia etti.

Lüks şehrin gündemi skandal: Kanseri zihin gücüyle iyileştirdiğini iddia etti! 4

Mynet'in Sesi
