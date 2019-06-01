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Lüks sıfır otomobillerin vergisiz fiyatları

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 01.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışla paralel olarak taşıt kredilerinin de artması, sıfır otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Zaten ülkemizde sıfır otomobil almak pek kolay değildi. Malum ÖTV ve KDV oranları yüzünden bir araba kendimize alırken, bir araba da devlete almak zorunda kalıyorduk.

Lüks sıfır otomobillerin vergisiz fiyatları

Nitekim şimdilik bu durumda değişen birşey yok. Fakat vergilerin bu kadar yüksek olması, sıfır otomobil sektörünü ciddi anlamda zor durumda bırakıyor.

Peki ya vergiler olmasaydı? Ya otomobiller vergilerden arındırılmış bir şekilde liste fiyatıyla satılsalardı? Yani cebimizden çıkan para, otomobil satıcılarının cebine giren parayla sınırlı kalsaydı? Lüks otomobil fiyatları ne kadar düşerdi?

Bugün ki yazımızda lüks sıfır otomobillerin vergisiz fiyatları ile karşınızdayız. Elbette oturup tüm arabaların tek tek vergisiz fiyatlarını çıkarmadık. Fakat ülkemizde hayli popüler olan Mercedes, Audi, Volvo ve Volkswagen gibi üreticilerin, bazı modellerinin vergisiz fiyatlarını sizlerle paylaşacağız.

Şimdiden uyaralım. Göreceğiniz fiyatlar ciddi anlamda moralinizi bozabilir. Çünkü lüks sıfır otomobillerin vergisiz fiyat etiketleri, hayli uygun diyebiliriz.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri listemizle başbaşa bırakalım.

Lüks otomobillerin vergisiz fiyatları!

Mercedes CLA 200 AMG (yeni kasa 2019 model)
Vergisiz Fiyatı: 158.845 TL

Audi A3 Sedan 1.0 Turbo FSI
Vergisiz Fiyatı: 135.200 TL

Volkswagen Passat 1.5 TSI
Vergisiz Fiyatı: 113.916 TL

Volvo V40 Inscription
Vergisiz Fiyatı: 107.560 TL

Mercedes C180 Comfort
Vergisiz Fiyatı: 162.871 TL

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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil otomobil fiyatları vergi

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