Lüleburgaz Belediye işçilerinin eylemi sürüyor

"Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor" "Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş.’de şu anda ikinci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmesi sürdürülmektedir" diyen Şen, "İlk toplu iş sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona ermiş olup, görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi ise 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bakanlığa, 1 Mart 2020 tarihinde yaptığımız yeki başvurusu pandemi sebebiyle aylar sonra sonuçlandırılmış ve bu nedenle görüşmeler olması gereken tarihte başlayamamıştır. Olağan şartlarda bu toplu iş sözleşmesi görüşme takvimi her hâlükârda sonuçlanmış ve toplu sözleşme o ya da bu şekilde nihayete ermiş olurdu. Ancak maalesef şu aşamada uzlaşma sağlanamaz ise yasal olarak en az daha iki ay sürebilecek bir görüşme takvimi bulunmaktadır. Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş.’deki toplu görüşmeler 7 Ekim 2020 tarihinde başlamıştır. Taraflar arasında 5 görüşme yapılmış ve ücretler hariç idari maddelerin büyük bir bölümünde anlaşma sağlanmıştır. Toplu görüşmeler devam ederken belediye ve şirket yönetimi yeni kurulan işveren sendikası Sodemsen’e üye olmuş ve yetkilerini işveren sendikasına devretmişlerdir. Bunun ardından da Belediye yetkilileri Sendikamıza bundan sonra görüşmeleri Sodemsen ile sürdüreceksiniz denmiştir. Sodemsen yetkilileri ile ise 2 toplantı yapılabilmiş en son yapılan toplantı 25 Kasım 2020 tarihinde olmuştur. Bu toplantıda işveren heyeti Sendikamıza en geç üç dört gün içinde parasal tekliflerini sunacaklarını belirtmiştir. Ancak Sendikamıza 15 Aralık tarihine kadar mali konularla ilgili bir teklif sunulmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Lüleburgaz Belediyesi işçileri her gün sofrasına ekmeğini nasıl götüreceğini düşünüyor"

Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, "Durum çok açıktır ki; gerek belediye yönetimi gerekse Sodemsen yetkilileri toplu iş sözleşme takvimini sonuna kadar kullanma gayretine girmişler ve toplu görüşmelere dair gayri ciddi bir tutum sergilemişlerdir. Toplu iş sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih bellidir. Hesaplamalar aylar öncesinden yapılmıştır. Buna karşın Sendikamıza ilk resmi teklif ancak 15 Aralık tarihinde verilmiştir. 2bin 600 TL aylık ücretle ve her türlü risk altında çalışmaya devam eden Lüleburgaz Belediyesi işçileri her gün sofrasına ekmeğini nasıl götüreceğini düşünürken, taktiksel yaklaşımlarla sözleşme görüşmelerini zamana yayma gayretleri tarafımızca da çok açık bir şekilde gözlemlenmektedir. Nitekim 15 Aralık’ta sendikamıza verilen teklif ise üyelerimizde artan hoşnutsuzluğun bir yansıması olarak basın açıklaması yapma kararının duyulması üzerine olmuştur. Kaldı ki sendikamız görüşmelerin seyrini olumsuz etkilememesi için basın açıklaması kararını ertelemiş ve görüşmelerini sürdürmüştür. Keza hem 21 Aralık günü hem de 23 Aralık günü belediye önünde sözleşmenin sonucunu bekleyen üyelerimize görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmiş basın ve kamuoyuna yönelik bir açıklama da yapılmamıştır. Sözleşme görüşmelerine ilişkin basın ve kamuoyuna yönelik ilk açıklama Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından yapılmıştır. Bu açıklamada ise üzülerek gördük ki, başkan sonrasında kendisinin de pişman olacağı bazı ifadelerde bulunmuştur" dedi.