Luran Ahmeti hayatını kaybetti | Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti neden öldü?

Luran Ahmeti, 1974 yılında dünyaya gelmiştir. Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra, University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünü bitirmiş ve oyunculuk hayatına başlamıştır.

Luran Ahmeti'nin hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğarken ünlü oyuncunun ölüm nedeni de belli oldu. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Ahmeti, hastalığı atlatamadı ve 46 yaşında Üsküp'te hayatını kaybetti.

Hazal Kaya vefat haberinin ardından, "Çok üzgünüm gözyaşlarım durmuyor. Çok özleyeceğiz loçkam... Bu ne zamansız ölüm..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bülent Şakrak da birlikte yer aldıkları fotoğrafı, "Ah bee koca Arnavut... Devrin daim olsun." notuyla paylaştı.

LURAN AHMETİ KİMDİR? Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. 1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda eğitimine başladı ve 1989 yılında mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında tamamladı.

1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Sonrasında aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak 1999 yılında mezun oldu.

Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda oynayan Ahmeti, 26 Mart 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.