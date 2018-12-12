Luther geri dönüyor

Sıra dışı cinayetleri konu alan fenomen dizi Luther, beşinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. BBC’nin fenomen dizinin başrol oyuncuları Idris Elba ile Ruth Wilson, dizinin prömiyeri için basının karşısına çıktı. Beşinci sezona “This will hurt” (Acıtacak) sloganıyla çıkan dizinin, geçmiş sezonlara göre şiddetin dozunu bir kat daha arttırdığı söylenebilir.

36 yaşındaki Ruth Wilson pembe elbisesiyle göz kamaştırırken, pek çok otorite tarafında yılın en yakışıklı ve karizmatik erkeği seçilen Idris Elba rahat tarzıyla hayranlarından tam puan aldı. Son olarak Amerikan draması The Affair’de rol alan Wilson, dizideki performansından ötürü 2015 yılında Golden Globe (Altın Küre) ödülüne layık görülmüştü. Adı sık sık yeni James Bond olarak anılan Idris Elba’yı Avengers: Infinity War filminde Heimdall rolünde izlemiştik. Ödüllü aktör Idris Elba, 2012 yılında Luther dizisindeki rolüyle Golden Globe’da (Altın Küre) En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.



