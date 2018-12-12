TREND

Luther geri dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | 12.12.2018 15:07 | Son Güncelleme

Luther dizisinin yıldızları Ruth Wilson ve Idris Elba, yeni sezon tanıtımı için bir araya geldi.

Luther geri dönüyor

Sıra dışı cinayetleri konu alan fenomen dizi Luther, beşinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. BBC’nin fenomen dizinin başrol oyuncuları Idris Elba ile Ruth Wilson, dizinin prömiyeri için basının karşısına çıktı. Beşinci sezona “This will hurt” (Acıtacak) sloganıyla çıkan dizinin, geçmiş sezonlara göre şiddetin dozunu bir kat daha arttırdığı söylenebilir.

7298564-0-They_re_back_Ruth_Wilson_was_every_inch_the_superstar_as_she_joi-m-2_1544555910214

36 yaşındaki Ruth Wilson pembe elbisesiyle göz kamaştırırken, pek çok otorite tarafında yılın en yakışıklı ve karizmatik erkeği seçilen Idris Elba rahat tarzıyla hayranlarından tam puan aldı. Son olarak Amerikan draması The Affair’de rol alan Wilson, dizideki performansından ötürü 2015 yılında Golden Globe (Altın Küre) ödülüne layık görülmüştü. Adı sık sık yeni James Bond olarak anılan Idris Elba’yı Avengers: Infinity War filminde Heimdall rolünde izlemiştik. Ödüllü aktör Idris Elba, 2012 yılında Luther dizisindeki rolüyle Golden Globe’da (Altın Küre) En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
Gişede lider değiştiGişede lider değişti
Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl olduAdile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ruth Wilson Idris Elba Luther BBC series

En Çok Okunan Trend Haberler

Kapak olsun sözünün anlamını bilseniz bir daha kullanmazsınız

Kapak olsun sözünün anlamını bilseniz bir daha kullanmazsınız

Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı? Takipten çıkardı!

Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı? Takipten çıkardı!

Piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen fotoğrafçı konuştu

Piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen fotoğrafçı konuştu

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

"Deliler" filmine Almanya’dan kısıtlama!

"Deliler" filmine Almanya’dan kısıtlama!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Game Of Thrones’un bilinmeyenleri

Game Of Thrones’un bilinmeyenleri

Tüm Zamanların En İyi 50 Filmi

Tüm Zamanların En İyi 50 Filmi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gişede lider değişti

Gişede lider değişti

Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu

Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu

Ünlü yıldızın zor anları

Ünlü yıldızın zor anları

İlk Netflix Türkiye dizisi 'Hakan: Muhafız'

Tüm Türkiye Netflix'in bu dizisini bekliyor!

Lea Seydoux geri dönüyor

Lea Seydoux geri dönüyor

76. Altın Küre (Golden Globe) adayları açıklandı

İşte 2019 Altın Küre adayları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.