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'Lyanna Mormont'tan ilginç itiraf: Annem izlememe izin vermiyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Büyük bir hayran kitlesi olan Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinin son sezonu son haftaların en çok konuşulan gündem maddelerinden biri. Dizi sert duruşuyla izleyicinin gönlünde taht kuran Lyanna Mormont karakterini canlandıran 15 yaşındaki Bella Ramsey İngiliz basınına konuştu. Ramsey, “Annem ve babam diziyi izlememe izin vermiyor“ dedi.

'Lyanna Mormont'tan ilginç itiraf: Annem izlememe izin vermiyor

Son dönemin gözde dizilerinden Game of Thrones’un son sezonunda birçok sürpriz yaşandı. Özellikle geçen hafta yayınlanan The Long Night isimli bölüm sosyal medyada gündem oldu. Dizide canlandırdığı sert Lyanna Mormont karakteriyle izleyicinin sevdiği 15 yaşındaki Bella Ramsey, İngiliz basınına konuştu.

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Lyanna Mormont karakterini canlandıran oyuncu, dizi setinde çok eğlendiğini ama ailesinin diziyi izlemesine izin vermediğini söyledi.
Dizide canlandırdığı karakterin sert duruşuna rağmen diziyi 3 yıl sonra izlemek zorunda kalacağını söyleyen Ramsey, “Dizinin tamamını muhtemelen 18 yaşıma bastığımda izleyeceğim. Şu ana kadar izlediğim bölümlerde bile bazı sahnelerde annem ve babam TV ekranının önüne geçerek beni engelliyor. Benim korkunç sahneler görmemi istemiyorlar” dedi.

Dizininson bölümünden bazı sahneleri ve 7. sezonu izlediğini söyleyen Ramsey, dizide çok eğlendiğini de aktardı.

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Lyanna Mormont itiraf

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