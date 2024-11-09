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Lyon'da da yapamadı! Wilfried Zaha takımda istenmiyor... Hocası kararını açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.11.2024 17:50
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Galatasaray'dan ayrılarak Fransız ekibi Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha için hocasından beklenmedik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Lyon'da da yapamadı! Wilfried Zaha takımda istenmiyor... Hocası kararını açıkladı
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Lyon'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha için ayrılık ihtimali gündeme geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız ekibi, Fildişi Sahilli oyuncu ile yollarını ayırabilir.

SİSTEME UYUM SAĞLAYAMADI!

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Haberde teknik direktör Pierre Sage'nin sistemine uyum sağlayamayan Zaha'nın kış transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi.

OKAN BURUK'UN KARARI

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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Okan Buruk'un başarılı oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakabileceği öğrenildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

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Lyon'da bu sezon sadece 5 maça çıkabilen Zaha, 1 asist yaptı. Fransız ekibi, 31 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon euro bedelle Galatasaray'dan kiralamıştı.

Zaha, geçen sezon Galatasaray'da 43 maçta forma giydi ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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