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Lyon, Sörloth için devrede

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.09.2020 23:09 | Son Güncelleme

Trabzonspor ve Crystal Palace'ın Leipzig'e transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtilen Alexander Sörloth için Fransız ekibi Lyon da devreye girdi.

Lyon, Sörloth için devrede

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anlaşmaya varan Alexander Sörloth'a Fransa'dan yeni bir talip çıktı. Trabzonspor ve Crystal Palace'ın Leipzig ile transferi son aşamaya getirdikleri aktarılsa da Fransız ekibi Olimpik Lyon da transfer için devreye girdi.

Le Progres'in haberine göre Bertrand Traore'nin de ayrıldığı Lyon, hücum hattına bir takviye yapmak isterken Facundo Pellistri ve Lucas Paqueta isimlerinin yanı sıra Norveçli golcü Alexander Sörloth'un ismi ön plana çıktı.

Daha önce Dembele'nin ayrılık ihtimaline ilişkin de Lyon'un sportif direktörü Juninho'nun Alexander Sörloth'un transferini gündeme aldığı belirtilmişti. Transfer döneminde ismi Tottenham ve Leipzig ile anılan Sörloth için özellikle Alman ekibi anlaşma sağlasa da Lyon'un bonservis tutarını yükseltebileceği belirtilmekte.

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