SPOR

M.Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.01.2019 15:58 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni’nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

M.Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren Medipol Başakşehir, iç transferde ise Mossoro ve Napoleoni ile anlaştı. Turuncu-lacivertliler, iki futbolcuyla da

2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni’nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Visca'dan şampiyonluk sözleriVisca'dan şampiyonluk sözleri
Başakşehir'in yıldızına dev kanca!Başakşehir'in yıldızına dev kanca!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başakşehir Spor Toto Süper Lig Mossoro

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Fenerbahçe için Talisca sözleri

Fenerbahçe için Talisca sözleri

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Mariano talebi şok etti

Mariano talebi şok etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Robinho'da mutlu son!

Robinho'da mutlu son!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Robinho transferi resmen açıklandı!

Robinho transferi resmen açıklandı!

Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri!

Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
M.Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı

Başakşehir'de 2 imza

Edin Visca: İnşallah şampiyon Başakşehir olacak

Visca'dan şampiyonluk sözleri

Joseph Attamah'a Fulham'ın talip olduğu iddia edildi!

Başakşehir'in yıldızına dev kanca!

Abdullah Avcı 5 yıl daha Başakşehir’de

Avcı 5 yıl daha Başakşehir’de

Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı sözleşmesini uzatıyor

Abdullah Avcı sözleşmesini uzatıyor

Abdullah Avcı: Adebayor için resmi teklif almadık

Avcı açıkladı! Adebayor'a teklif...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.