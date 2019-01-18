M.Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren Medipol Başakşehir, iç transferde ise Mossoro ve Napoleoni ile anlaştı. Turuncu-lacivertliler, iki futbolcuyla da

2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni’nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."

