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M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir?

Tarihi, kültürü ve medeniyetiyle 10 bin yıllık geçmişe sahip Şırnak’ın Cizre ilçesi, sadece tarihiyle değil, köklü mutfağıyla da dikkat çekiyor. Bu eşsiz mutfağın öne çıkan lezzetlerinden biri olan Şımşıpe dolması, kökeni M.Ö. 7000’li yıllara dayanan ve bugün hala sofralardan eksik olmayan kadim bir tat olarak öne çıkıyor. Cizre’ye özgü bu özel yemek, sumak suyunda pişirilerek kendine has aromasıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir?

Cizre tarih, kültürel, sanat ve edebiyatta olduğu gibi mutfak lezzetlerinde de birbirinden lezzetli yemekleri ile ön plana çıkıyor. 2017'de tescillenen Şımşıpe dolmasının geçmişi MÖ 6000-7000 yıllarına dayanıyor.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 1

Cizre'ye özgü bu yemek kadınların sofralarından eksik etmediği bir tat haline geldi. Halk arasında "eprox u dulma" diye anılan Şımşıpe dolması soğan, patlıcan, domates, kabak oyulur.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 2

Pancar veya asma yaprakları hazırlanırken pirinç ile kıyma yıkanıp karıştırılarak baharat ekleniyor.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 3

Hazırlanan iç sebzelere doldurulup pişirildikten sonra servis ediliyor.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 4

Cizre mutfağının vazgeçilmezi olan Şımşıpe dolmasını diğer dolmalardan ayıran en önemli ayrıntı ise sumak suyunda kaynatılarak servis edilmesi gösteriliyor.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 5

Cizre Aile Destek Merkezinde aşçılık kursunda kültürün tanıtılması ve yaşatılması için yöresel yemeklerle eğitimler veriliyor.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 6

''ŞIMŞIPE DOLMASI KADINLARIMIZIN HER DAİM SOFRALARININ BAŞ TACI"

Kültürün yaşatılması için aşçılık kursunda yöresel yemekler yaptıklarını aktaran Yafes Aile Destek Merkezi Koordinatörü Hayriye Gönül Yalazan, "Aile Destek Merkezimizde açtığımız aşçı yardımcısı kursumuzda kadınlarımız bugün yöremize ait lezzetler yapılabilecek aşamaya geldi. Kadınların eğitimi topluma kazandırılma faaliyetleri çerçevesinde her dönem farklı kurslar açıyoruz. Kurum içi faaliyetlerimizde kaynaştırma etkinliklerimizde olsun, kadınlarımızın yöremize ait olan Şımşıpe dolmasını severek yapmaları ve her defasında sofranın baş tacı yapmaları bizim için sevinç kaynağıdır. Şımşıpe dolması bizim vazgeçilmezimizdir. Ben de bir kadın olarak soframda eksik etmiyorum. Kadınlarımız dolmayı yapmak için her türlü bahaneye her zaman açık. birlikte bir araya gelmek, düğünler olsun, özel günler olsun sadece tek başına yememek için bile yapılan bir yemek. Şımşıpe dolması kadınlarımızın her daim sofralarının baş tacı" dedi.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 7

"SADECE BİR YEMEK DEĞİL, BİR KÜLTÜR BİR MİRASTIR"

Şımşıpe dolmasının sadece bir yemek değil kültürün bir parçası olduğunu ifade eden Nur Hüda Pamukçu, "Cizre'mizin tescillenmiş lezzetlerinden biri olan Şımşıpe halk arasında bilinen adıyla 'eprox u dulma' dizim için sadece bir yemek değil, bir kültür bir mirastır. Sofralarımızın bolluk ve bereketin bir sembolüdür. Annelerimizden, ninelerimizden öğrenmiş olduğumuz bu lezzeti gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Şımşıpe dolması bizim kimliğimizin bir parçasıdır. Az önce de belirttiğimiz gibi, sadece bir yemek değil, kimliğimizin bir parçasıdır, bu lezzetimizin herkes tarafından tadılmasını ve tanınmasını isterim'' dedi.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 8

"MUTFAĞIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ"

Şımşıpe dolmasının özel günlerin vazgeçilmez yemeği olduğunu ifade eden Deniz Mol, "Genel olarak haftada bir kere yaptığımız bir yemek. Mutfağımızın vazgeçilmezi. Özel günlerde, davetlerde, düğünlerde çok tercih edilen olmazsa olmazımızdır. Diğer dolmalardan ayıran büyük özelliğiyle sumak suyunun kullanılması, etli olması. Kullanılan malzemelerin özellikle soğan dolmasının pişmeden yapılması bunlar çok büyük etken'' dedi.

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 9

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 10

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 11

M.Ö. 7000’li yıllardan gelen, 10 bin yıllık geçmişe dayanan lezzet: Şımşıpe dolması nedir? Şımşıpe dolması kökeni nedir? 12

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolma tarifi Cizre
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