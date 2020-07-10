Maaşları yıllık 100 bin doları geçiyor! İşte az bilinen ama çok kazandıran meslekler...

Bulut bilişim teknolojisi, günümüzde cihazların kapasitesi yetersiz kaldığında depolama için başvurulan hizmetlerdir. Bu depolama hizmetlerinin uzmanı olmak istiyorsanız öncelikle yazılım ve programcılıkla ilgili bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. 3 ile 4 bin dolar arasında değişen aylık gelirleri ile bulut bilişim uzmanlığı, tercih edilmeyi bekleyen meslekler arasında!

Hava yolu trafiğinin hızla kullanımının arttığı günümüzde, meslekleri önem arz eden hava trafik kontrolörleri hava trafiğinde güvenli seyahati sağlamaktan sorumludurlar. Kullandıkları teknik ve teknolojik imkanlar sayesinde gelişme göstermeye devam eden bir meslektir. Eğer bir hava trafik kontrolörü olmak istiyorsanız aldığınız yüksek sorumluluk karşısında yıllık ortalama 100 bin dolar kazanacaksınız demektir.

Hepinizin küçüklükten beri olmak istediği meslekler olmuştur. Ancak günümüz iş dünyasının gereksinimleriyle farklı alanlarda değişik meslek gruplarının oluşması kaçınılmaz oldu. İşte fazla bilinmediği halde iyi kazandıran mesleklerden bazıları...

SİBER AĞ VE GÜVENLİK UZMANLIĞI

Şirketlerin tuttuğu verileri dışarıdan gelen siber saldırılara karşı koruyan büyük savaşçılar siber güvenlik uzmanları. Bir başka deyişle "zararsız hackerlar" diyebileceğimiz siber ağ ve güvenlik uzmanlarından biri olmak istiyorsanız, biz de 15 ile 25 binlere varan kazançları olduğundan sizi haberdar edelim.

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİ

Medyanın hayatımızın her alanında yaygın olarak yer edinmesiyle, eğitim ve iş gibi sektörlerin özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde online olarak devam etmesiyle mobil uygulama geliştiriciliğine olan ihtiyaç da giderek attı. Hâlâ haberi olmayanlar için aylık ortalama 10 bin lira civarı kazançları olduğunu belirtelim.

FISTIK TEKNİKERLİĞİ

"Fıstık mı?" dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, antep fıstığı... Eğer bir fıstık teknikeriyseniz kalitelerine göre sınıflandırma yapıyorsunuz. Bunun için iki yıllık bir ön lisans eğitimi ile siz de Antep fıstığı teknikeri olabilirsiniz.

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bitki yetiştirmek ülkemizdeki tarım imkanları sayesinde önemli bir meslek aslında. Eğer bu konuda ilgiliyseniz, üniversitelerin tıbbi ve aromatik bitkiler bölümleri ile ziraat mühendisliği gibi bölümlerinde bu işin teknik kısmını öğrendikten sonra kendi ürünlerinizi yetiştirebilirsiniz. Özellikle nadir bulunan bitkileri düşük bütçelerle yetiştirip güzel kazanç sağlayabilirsiniz.

YÜRÜYEN REKLAM PANOSU OLMAK

Şirketler, markalarını ve çıkardıkları ürünleri bu şekilde tanıtmayı amaçlıyor. Siz yalnızca üzerinizdeki bir tişört, bir şapka veya bir dövmeyle o şirketi temsil ediyorsunuz. Çok da emek harcamadan, gitmek istediğiniz yerlere giderek para kazanmış oluyorsunuz.

