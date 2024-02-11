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  4. Maç bitti, paylaşımlar olay yarattı! Galatasaray 'kör hakem' dedi, Fenerbahçe'den jet yanıt geldi

Maç bitti, paylaşımlar olay yarattı! Galatasaray 'kör hakem' dedi, Fenerbahçe'den jet yanıt geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 23:03 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği Alanyaspor karşılaşmasının yankıları sürerken karşılaşmanın ardından önce Galatasaray'dan bir paylaşım gelirken, Sarı-Lacivertliler'den de bu paylaşıma cevap niteliğinde sert bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybı sonrası ligin yeni lideri olan Galatasaray, Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının son düdüğünün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KÖR BİR HAKEM"

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda:

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...

Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN JET YANIT

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Galatasaray'ın bu paylaşımı sonrası Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi. Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ın paylaşımına şöyle yanıt verdi:

"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri kullanıldı.


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