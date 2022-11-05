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Maç bitti, saha karıştı! Büyük kavgayı önlemek isteyen polislere bile saldırdılar...

05.11.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Belediyespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan maçta son düdüğün gelmesinin ardından futbolcular, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarsuslu bazı oyuncular ise kavgayı önlemeye çalışan polislere de tekme attı.

Maç bitti, saha karıştı! Büyük kavgayı önlemek isteyen polislere bile saldırdılar...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Tarsus İdmanyurdu karşı karşıya geldi. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından sahada tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yumruklar ve tekmeler konuştu.

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Polis ekipleri sahaya girerek birbirine saldıran futbolculara müdahale etti. Yaralananın olmadığı olaylarda polis ekipleri kavgaya karışan futbolcuları ve antrenörleri sakinleştirerek bulundukları yerden uzaklaştırdı.

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Bu sırada Tarsus İdman Yurdu’nun futbolcuları polislere de saldırdı. Güçlükle yatıştırılan kavgada iki takımda soyunma odalarına gönderildi.

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Diğer yandan müsabaka 1-0 Sivas Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi. Sivas temsilcisi bu skorun ardından ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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