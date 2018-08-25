MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Bu skorun ardından geçen hafta Malatyaspor'a yenilen Fenerbahçe, üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. İlk 2 hafta puanla tanışamayan Göztepe ise, puanını 3 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe - Fenerbahçe maçı büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Göztepe, ikinci yarıda bulduğu golle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise deplasmandaki kötü gidişatını sürdürdü. İşte Göztepe - Fenerbahçe maçının tüm ayrıntıları...

61. dakikada Dirar’ın sağ kanattan yaptığı ortada müsait pozisyonda gelişine vuran Alper, topu auta yolladı. 66. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Halil Akbunar, yaklaşık 25 metreden yaptığı şık vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0 81. dakikada Borges’in kafasından seken topta Eljif bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 90. dakikada Soldado’nun düşürülmesi sonucunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

2. dakikada Hasan Ali’nin soldan ortasında Skrtel kafayla indirdi. Göztepe ceza sahası içinde oluşan karambolde top kaleci Beto’da kaldı. 11. dakikada Traore soldan ortaladı, Tayfur’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 19. dakikada Slimani’nin sağ kanadın son çizgisinden yaptığı yerden ortada penaltı noktasında topla buluşan Eljif’in vuruşunda meşin yuvarlak Beto’nun kontrolünde auta çıktı. 30. dakikada Slimani’nin pasında topla buluşan Mehmet Topal, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Beto’nun üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top direkten geri geldi. 39. dakikada Göztepe savunmasından seken topu önüne bulan Isla uzak bir mesafeden kaleyi yokladı, top yandan dışarı çıktı.

Hafta içinde Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına, Josef de Souza'nın ise aynı ülkeden El Ahli'ye transfer olduğu Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişik ismi sahaya sürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada konuk ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza'nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı'nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti. Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Mehmet Topal, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım ve Andre Ayew sezonun 3. maçında da ilk 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, ilk defa Süper Lig'de müsabaka kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de 200. karşılaşmasına çıktı.

Göztepe'de tek değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı.

Göztepe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Titi de Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'de 100'üncü müsabakada forma şansı buldu.

Cüneyt Çakır'dan 3. dalya

Süper Lig'de ilk maçına 29 Eylül 2001'de çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Cüneyt Çakır, Göztepe-Fenerbahçe maçıyla 300'üncü Süper Lig maçında görev aldı.