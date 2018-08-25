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MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.08.2018 20:57 | Son Güncelleme

Göztepe - Fenerbahçe maçında gülen taraf, ev sahibi Göztepe oldu. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İzmir'de oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçı büyük heyecana sahne olurken, ev sahibi ekip Halil Akbunar'ın 66. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 2. maçı da kaybederken, Göztepe, sezonun ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Göztepe - Fenerbahçe maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti haberimizde...

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe - Fenerbahçe maçı büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Göztepe, ikinci yarıda bulduğu golle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise deplasmandaki kötü gidişatını sürdürdü. İşte Göztepe - Fenerbahçe maçının tüm ayrıntıları...

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Göztepe'ye galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Halil, ceza alanı dışı sağ çaprazından karşı köşeye oldukça güzel bir gol attı.

Bu skorun ardından geçen hafta Malatyaspor'a yenilen Fenerbahçe, üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. İlk 2 hafta puanla tanışamayan Göztepe ise, puanını 3 yaptı.

Fenerbahçe, Göztepe mücadelesini isabetli şut çekemeden tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Göztepe ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

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Göztepe - Fenerbahçe maçının 11'leri;

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Halil, Tayfur, Yasin, Deniz

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Ayew, Alper, Dirar, Slimani

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Hasan Ali’nin soldan ortasında Skrtel kafayla indirdi. Göztepe ceza sahası içinde oluşan karambolde top kaleci Beto’da kaldı.
11. dakikada Traore soldan ortaladı, Tayfur’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
19. dakikada Slimani’nin sağ kanadın son çizgisinden yaptığı yerden ortada penaltı noktasında topla buluşan Eljif’in vuruşunda meşin yuvarlak Beto’nun kontrolünde auta çıktı.
30. dakikada Slimani’nin pasında topla buluşan Mehmet Topal, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Beto’nun üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top direkten geri geldi.
39. dakikada Göztepe savunmasından seken topu önüne bulan Isla uzak bir mesafeden kaleyi yokladı, top yandan dışarı çıktı.

İkinci yarı

61. dakikada Dirar’ın sağ kanattan yaptığı ortada müsait pozisyonda gelişine vuran Alper, topu auta yolladı.
66. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Halil Akbunar, yaklaşık 25 metreden yaptığı şık vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
81. dakikada Borges’in kafasından seken topta Eljif bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada Soldado’nun düşürülmesi sonucunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx
Göztepe: Beto xx, Traore xx, Titi xx, Reis xx, Gassama xx, Borges xx, Alpaslan xx (Poko dk. 64 x), Tayfur xx (Hakan Çinemre dk. 90 ?), Halil xx (Ngando dk. 90 ?), Yasin xx, Deniz xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Isla xx, Mehmet Topal xx (Mehmet Ekici dk. 83 x), Alper Potuk xx (Soldado dk. 79 x), Eljif Elmas xx, Dirar xx (Barış Alıcı dk. 65 x), Ayew xx, Slimani xx
Gol: Halil (dk. 66) (Göztepe)
Sarı kartlar: Poko, Reis (Göztepe), Slimani (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada konuk ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Hafta içinde Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına, Josef de Souza'nın ise aynı ülkeden El Ahli'ye transfer olduğu Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişik ismi sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza'nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı'nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti. Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Mehmet Topal, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım ve Andre Ayew sezonun 3. maçında da ilk 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, ilk defa Süper Lig'de müsabaka kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de 200. karşılaşmasına çıktı.

Göztepe'de tek değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı.

Göztepe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Titi de Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'de 100'üncü müsabakada forma şansı buldu.

Cüneyt Çakır'dan 3. dalya

Süper Lig'de ilk maçına 29 Eylül 2001'de çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Cüneyt Çakır, Göztepe-Fenerbahçe maçıyla 300'üncü Süper Lig maçında görev aldı.

FIFA kokartını 2006 yılından bu yana aralıksız takan Cüneyt Çakır, 164 uluslararası karşılaşmada görev yaptığı kariyerinde 2 kez Dünya Kupası yarı finali yönetti.

Ali Koç da maçı izledi

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de izledi.

Karşılaşma başlamadan önce Cüneyt Çakır'ın kulaklığındaki sorun kısa sürede halledildi.

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Anahtar Kelimeler:
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