MAÇ ÖZETİ | Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluk şansını devam ettirdi. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 2. dakikada kendi kalesine Kravchenko, 20 ve 29. dakikalarda Fernandao, 38. dakikada Aatif, 47. dakikada Soldado, 77. dakikada Dirar ve 90+5. dakikada Janssen ile geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 69 yaptı ve averajını da +41 yaparak, +41 averajı bulunan Galatasaray'ı yakaladı. Küme düşen Karabükspor ise 12 puanda kaldı. Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Karabükspor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. KARDEMİR KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ Kardemir Karabükspor: Rybka, Kravchenko, Tayyip, Ishak, Hakan Aslantaş, Murat Akın, Osman Çelik, Cem Özdemir, Kage, Bliznichenko, Ergin Keleş Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Giuliano, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Fernandao, Soldado

KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR Dakika 2: Fenerbahçe, Anton Kravchenko'nun kendi kalesine attığı golle maçta öne geçti. Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal ile yaptığı verkaç sonrasında hızla ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan topu kale ağzına gönderdi. Bu topu uzaklaştırmak isteyen Anton Kravchenko'nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.

Dakika 20: Fenerbahçe, Fernandao'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Kardemir Karabükspor yarı sahasında topla buluşan Roberto Soldado ilerleyerek ceza alanına girdi ve pasını pozisyonu takip eden Fernandao'ya aktardı. Fernandao, kalesini terk eden Oleksandr Rybka'yı ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Dakika 29: Fenerbahçe, Fernandao'nun golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım son çizgiye inmeden topu içeri gönderdi. Bu topu iyi takip eden Fernandao sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak kendisinin maçtaki ikinci, takımının ise üçüncü golünü atmayı başardı.

Dakika 38: Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun golü ile maçta farkı dörde çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan Roberto Soldado ceza alanına girerek yerden pasını Aatif Chahechouhe!ya aktardı. Aatif Chahechouhe şık bir çalımla dönerek Anton Kravchenko'yu ekarte etti ve bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Oleksandr Rybka'nın sağından ağlarla buluşturdu.

İkinci yarı Dakika 47: Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golü ile maçta farkı beşe çıkarttı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Giuliano pasını Fernandao'ya aktardı. Fernandao topu ceza alanında boş durumda bulunan Roberto Soldado'ya bıraktı ve Roberto Soldado'nun bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak köşede ağlarla buluştu.

Dakika 61: Fenerbahçe gole yaklaştı. Murat Akın'ın kaptırdığı topu önünde bulan Josef De Souza hızla ceza alanına girerek pasını Roberto Soldado'ya aktardı. Roberto Soldado'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Oleksandr Rybka topu kornere çeldi.

Dakika 74: Ceza alanında yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Vincent Janssen'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Oleksandr Rybka topa hakim olmayı başardı.

Dakika 77: Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın golü ile maçta farkı altıya çıkarttı. Aatif Chahechouhe'nun pasıyla topla buluşan Nabil Dirar'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Oleksandr Rybka'nın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak sağ köşede ağlarla buluştu.

Dakika 90: Fenerbahçe, Vincent Janssen'in golü ile maçta farkı yediye çıkardı. Ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Mehmet Topal pasını müsait durumdaki Vincent Janssen'e aktarıyor. Vincent Janssen'in altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Oleksandr Rybka'nın yanından ağlarla buluştu.

Stat: Dr.Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Karabükspor: Oleksandr Rybka xx, Hakan Aslantaş xx, İshak Doğan xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Anton Kravchenko xx, Cem Özdemir xx (Ahmet Karadayı dk. 59 xx), Murat Akın xx (Yusuf Akbulut dk. 73 x), Osman Çelik xx, Ergin Keleş xx, Herve Kage xx (Özgür Yılmaz dk. 78 x), Andrey Bliznichenko xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Roman Neustadter xx, Şener xx, Hasan Ali xx, Martin Skrtel xx, Giuliano xx, Aatif Chahechouhe xx (Mathieu Valbuena dk. 83 ?), Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Roberto Soldado xx (Vincent Janssen dk. 66 x), Fernandao xx (Nabil Dirar dk. 66 x)

Goller: Anton Kravchenko (dk. 2 k.k.), Fernandao (dk. 20 ve 29), Aatif Chahechouhe (dk. 38), Soldado (dk. 47), Nabil Dirar (dk. 77), Janssen (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Herve Kage, Yusuf (Karabükspor), Martin Skrtel, Nabil Dirar (Fenerbahçe) KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları Bursaspor maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Kocaman, Bursaspor karşısında ilk 11'de oynayan Alper Potuk'u, Kardemir Karabükspor maçında yedek soyundurdu. Bursaspor maçında oyuna sonradan giren Fernandao ise bu maçta ilk 11'de kendisine şans buldu. Sarı-lacivertli ekip sahaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mehmet Topal, De Souza, Chahechouhe, Fernandao ve Soldado 11'i ile çıktı. Bursaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar, Karabük deplasmanında yedekler arasında oturdu. Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile Kameni, Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Neto, Janssen, Valbuena ve Oğuz Kağan Güçtekin de yedek kulübesinde yerini aldı. Taraftar ilgi gösterdi Fenerbahçeli taraftarlar, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Ligde son 2 haftaya girilirken sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına maçtan önce tezahüratlarla destek verdi. Kardemir Karabükspor'da 9 eksik Daha önce Spor Toto Süper Lig'den, Spor Toto 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'da 9 oyuncu kadroda yer almadı.