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MAÇ ÖZETİ | Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçında futbolseverler adeta gole doydu. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçında toplam 7 gol atıldı ve kazanan, 7-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle lider Galatasaray ile averajlarını eşitledi ve şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti haberimizde...

MAÇ ÖZETİ | Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluk şansını devam ettirdi.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 2. dakikada kendi kalesine Kravchenko, 20 ve 29. dakikalarda Fernandao, 38. dakikada Aatif, 47. dakikada Soldado, 77. dakikada Dirar ve 90+5. dakikada Janssen ile geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 69 yaptı ve averajını da +41 yaparak, +41 averajı bulunan Galatasaray'ı yakaladı. Küme düşen Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Karabükspor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

Kardemir Karabükspor: Rybka, Kravchenko, Tayyip, Ishak, Hakan Aslantaş, Murat Akın, Osman Çelik, Cem Özdemir, Kage, Bliznichenko, Ergin Keleş

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Giuliano, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Fernandao, Soldado

KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 2: Fenerbahçe, Anton Kravchenko'nun kendi kalesine attığı golle maçta öne geçti. Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal ile yaptığı verkaç sonrasında hızla ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan topu kale ağzına gönderdi. Bu topu uzaklaştırmak isteyen Anton Kravchenko'nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.
Dakika 20: Fenerbahçe, Fernandao'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Kardemir Karabükspor yarı sahasında topla buluşan Roberto Soldado ilerleyerek ceza alanına girdi ve pasını pozisyonu takip eden Fernandao'ya aktardı. Fernandao, kalesini terk eden Oleksandr Rybka'yı ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.
Dakika 29: Fenerbahçe, Fernandao'nun golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım son çizgiye inmeden topu içeri gönderdi. Bu topu iyi takip eden Fernandao sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak kendisinin maçtaki ikinci, takımının ise üçüncü golünü atmayı başardı.
Dakika 38: Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun golü ile maçta farkı dörde çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan Roberto Soldado ceza alanına girerek yerden pasını Aatif Chahechouhe!ya aktardı. Aatif Chahechouhe şık bir çalımla dönerek Anton Kravchenko'yu ekarte etti ve bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Oleksandr Rybka'nın sağından ağlarla buluşturdu.

İkinci yarı

Dakika 47: Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golü ile maçta farkı beşe çıkarttı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Giuliano pasını Fernandao'ya aktardı. Fernandao topu ceza alanında boş durumda bulunan Roberto Soldado'ya bıraktı ve Roberto Soldado'nun bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak köşede ağlarla buluştu.
Dakika 61: Fenerbahçe gole yaklaştı. Murat Akın'ın kaptırdığı topu önünde bulan Josef De Souza hızla ceza alanına girerek pasını Roberto Soldado'ya aktardı. Roberto Soldado'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Oleksandr Rybka topu kornere çeldi.
Dakika 74: Ceza alanında yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Vincent Janssen'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Oleksandr Rybka topa hakim olmayı başardı.
Dakika 77: Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın golü ile maçta farkı altıya çıkarttı. Aatif Chahechouhe'nun pasıyla topla buluşan Nabil Dirar'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Oleksandr Rybka'nın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak sağ köşede ağlarla buluştu.
Dakika 90: Fenerbahçe, Vincent Janssen'in golü ile maçta farkı yediye çıkardı. Ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Mehmet Topal pasını müsait durumdaki Vincent Janssen'e aktarıyor. Vincent Janssen'in altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Oleksandr Rybka'nın yanından ağlarla buluştu.

Stat: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx
Karabükspor: Oleksandr Rybka xx, Hakan Aslantaş xx, İshak Doğan xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Anton Kravchenko xx, Cem Özdemir xx (Ahmet Karadayı dk. 59 xx), Murat Akın xx (Yusuf Akbulut dk. 73 x), Osman Çelik xx, Ergin Keleş xx, Herve Kage xx (Özgür Yılmaz dk. 78 x), Andrey Bliznichenko xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Roman Neustadter xx, Şener xx, Hasan Ali xx, Martin Skrtel xx, Giuliano xx, Aatif Chahechouhe xx (Mathieu Valbuena dk. 83 ?), Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Roberto Soldado xx (Vincent Janssen dk. 66 x), Fernandao xx (Nabil Dirar dk. 66 x)
Goller: Anton Kravchenko (dk. 2 k.k.), Fernandao (dk. 20 ve 29), Aatif Chahechouhe (dk. 38), Soldado (dk. 47), Nabil Dirar (dk. 77), Janssen (dk. 90+4) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Herve Kage, Yusuf (Karabükspor), Martin Skrtel, Nabil Dirar (Fenerbahçe)

KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları Bursaspor maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Kocaman, Bursaspor karşısında ilk 11'de oynayan Alper Potuk'u, Kardemir Karabükspor maçında yedek soyundurdu.

Bursaspor maçında oyuna sonradan giren Fernandao ise bu maçta ilk 11'de kendisine şans buldu.

Sarı-lacivertli ekip sahaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mehmet Topal, De Souza, Chahechouhe, Fernandao ve Soldado 11'i ile çıktı.

Bursaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar, Karabük deplasmanında yedekler arasında oturdu.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile Kameni, Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Neto, Janssen, Valbuena ve Oğuz Kağan Güçtekin de yedek kulübesinde yerini aldı.

Taraftar ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Ligde son 2 haftaya girilirken sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına maçtan önce tezahüratlarla destek verdi.

Kardemir Karabükspor'da 9 eksik

Daha önce Spor Toto Süper Lig'den, Spor Toto 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'da 9 oyuncu kadroda yer almadı.

Ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Skulason, sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Adam Stahl, Luis Ibanez ve Marius Alexe, kart cezalıları Hamidou Traore ve Alican Karadağ, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ile Leandrinho bu maçta forma giyemedi.

Karabükspor'da 3 değişiklik

Kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman geçen hafta sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Karaman, kart cezalıları Traore ve Alican Karadağ'ın yerine Osman Çelik ve Cem Özdemir'e şans verdi.

Karaman, ayrıca sakatlığı bulunan Ibanez'in yerine de Kage'yi sahaya sürdü.

Kardemir Karabükspor maça, Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Murat Akın, Cem Özdemir, Kage, Bliznichenko ve Ergin Keleş ilk 11'i ile çıktı.

Bu arada, 14 bin kişilik stadın büyük bir bölümünü dolduran Kardemir Karabüksporlu taraftarlar, takımlarını destekledi.

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Kardemir Karabükspor Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
sezon başından bu yana 4 4 2 de ısrar etmiş olsaydı şimdi 90 puan da olur şampiyonluğu da bir ay önce garantilemiş olurduk. iş işten geçtikten sonra kapı kilitleme derler buna.
karşındaki beşiktaş galatasaray değil yavrucağın buldun karabük u 4_4_2 oynarsın tabi
bu skoru Galatasaray alsa fifaya bile giderdi fenevliler aziz ve avaneleri!!!! şikebahçe!!!!
satılmış karabük
ancak karabük’ü yenebilirsiniz
rakipte küme düşmüş yani bu kadarda büyütülmezki...ama fb olunca işler değişiyor. övülecek ya fb
şike spor yine iş basında fenerin en az 5 veya 6 gol atması gerekirdi hesaplar yapilmis ayarlanmıs 7 0 lol
Emenike krizi..şike..7 fark kapandı..kumpas..huzurlarınızda fenev..
fener atana kadar uzattı hakem ama şampiyon Galatasaray
Taraftarı olsun yönetimi olsun futbolcuları renkleri vs vs vs baştan aşağı uyuzluk çirkeflik abidesi bu FENEVV :))
Yeryüzünün en büyük Şike camiası fenerbahce aynı zamanda Türk futbolunun da katilidir...
sevinin kuşlar şampiyon olursunuz belki
sikeciler sizi birde biz şike yapmayız diyordunuz
7-0 İYİ PARA AKITMIŞ KARABÜKE AZİZ
komik bahçe avaraj düzeltiyor gs yenilecekdeeeeee kendileri galip gelecekdeeee şampiyon olacaklar halamın büllügü olsaydı emmim olurdu bekle
aziz sağlam basmış mangırları anlaşılan.
NE ŞAMPİYONLUĞU OLUM.1 MAÇ KALMIŞ FENERİN PUANI 66 GSNİN 72 SON MAÇ 10 PUANMI VERİYO.
şampiyon galatasaray.....21
azizbaba iyi dayamış mangırları anlaşılan . sağlam basmış parayı bunsefer
Kaç paraya aldı maçı acaba?
averajta gs yi geçen fb şampiyon çıkarın bayrakları şimdiden sallayın pazara kadar yaşasın
hahahah bak sen şu ıse ya tamda gerektıgı kadar gol atılmıs.ılk golude rakıp kendı kalesıne atımıs.fb bu sene kac macta 4 gol attı bılen varmı?karabuk gıder ayak yıne yaptın yapacagını kahpe karabuk
şikeciler iş başında :)
7 değil 70 golde atsanız şampiyon GALATASARAY ❤????❤????
hayallerinin peşinden koş fenevbahce umut fakirin ekmeği
fenerbahçe maçi satın almistir kusura bakmayın en az 5 veya 6 gol atması gerekir şikeye devam edilior ...
sike bahce anca dusmus takimlari yenersiniz
bir golde aziz yıldırım atsaymış malum son kumpasını iyi yapmış 0-7 ... biz bu işi averaja koymayıp Allahın izniyle hem azizi hem akutu gönderip kuşlara bir kıyak yapacağız.
atıyorum bu hafta gs mağlup olsa, fener ve başakşehir galip gelse kim şampiyon olacak? her 3 takımında puanı 72. ıkili averajda başakşehir gsnin önünde ve başakşehir şampiyon. ama fenerde basaksehirin önünde. gs ve fenerin ikili averajı aynı ama genel averajda gs önde. ama gsye göre başakşehir olur. kafam karıştı :)
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