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MAÇ ÖZETİ | Sivas Belediyespor 2 - 2 Trabzonspor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 04.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta öne geçmeyi başaran Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor, Sivas Belediyespor karşısında aldığı beraberlikle rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

MAÇ ÖZETİ | Sivas Belediyespor 2 - 2 Trabzonspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Sivas Belediyespor - Trabzonspor maçı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur mücadelesinde 2.Lig Kırmızı Grup'ta 15 maç sonunda 9. sırada bulunan Sivas Belediyespor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Sivas Belediyespor 9. dakikada Alpay Koçaklı'nın golüyle öne geçerken, ilk devrenin uzxatma dakikalarında Majid Hosseini skoru dengeledi. İlk yarı biterken eşitliği bulan Trabzonspor, bu kez de ikinci devrenin ilk dakikasında Abdülkadir Parmak'ın golüyle öne geçti.

Trabzonspor farkı açmak isterken, konuk takım 67. dakikada Aykut Emre Yakut'un şık golüyle dengeyi buldu. Son bölümde karşılıklı ataklarla net pozisyonlar yaşanırken gol sesi ise çıkmadı.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık'ta Trabzon'da oynanacak. Galibiyetler, 0-0 ve 1-1'lik beraberlikte Trabzonspor tur atlayacak. 2-2'de maç uzayacak. Diğer durumlarda son 16'ya Sivas Belediyespor kalacak

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alpay kaleye gönderdiği plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0
45. dakikada sol kanattan Ibanez'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
46. dakikada Nwakaeme'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın yerden şutunda top ağlara gitti. 1-2
49. dakikada Zeki'nin serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada Batuhan'ın kafayla indirdiği topa Murat Cömert'in yaptığı ters vuruş yan direkten oyun alanına geri döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
66. dakikada Güray'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aykut gelişine sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Serkan Çınar xx, Candaş Elbil xx, Kemal Elmas xx
Sivas Belediyespor: Osman xx, Ali Aydın xx, Murat Cömert xx, Fatih Çıplak xx, Alpay xx, (Güray dk. 58 x), Eray Ataklı xx, İbrahim xx, (Ali Zorlu dk. 75 x), Aykut xxx, Mustafa xx, Fatih Ayık xx, Emrah x (Eren dk. 65 x)
Trabzonspor: Esteban xx, Hosseini xxx, Semih x (Nwakaeme dk. 43 x), Ibanez xx, Ahmet xx, Batuhan x (Hüseyin dk. 69 x), Murat Akpınar xx, Zeki xx, Abdulkadir Parmak xxx (Toure dk. 84 ?), Amiri xx, Ekuban xx
Goller: Alpay (dk. 9), Aykut (dk. 66) (Sivas Belediyespor), Hosseini (dk. 45), Abdulkadir (dk. 46) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Aykut, Mustafa, Fatih Ayık (Sivas Belediyespor)

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