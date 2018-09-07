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MAÇ ÖZETİ | Türkiye 1 - 2 Rusya (UEFA Uluslar Ligi)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.09.2018 21:04 | Son Güncelleme

Türkiye - Rusya maçıyla, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Trabzon'da oynanan Türkiye - Rusya maçında milliler büyük şok yaşadı ve mücadelede gülen, 2-1'lik skorla Rusya oldu. UEFA Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başlayan milli takım, büyük üzüntü yaşadı. İşte Türkiye - Rusya maçının özeti ve karşılaşmanın tüm ayrıntıları...

MAÇ ÖZETİ | Türkiye 1 - 2 Rusya (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'de Türkiye, Rusya'yı konuk etti. Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleden Rusya, 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve millilerimiz büyük hayal kırıklığı yaşadı. Türkiye bu sonuçla, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye - Rusya maçının tüm ayrıntıları haberimizde yer alıyor...

Türkiye'nin tek golü, 41. dakikada Serdar Aziz'den gelirken Rusya'ya galibiyeti getiren goller 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dyzuba'dan geldi.

İlk maçında beklediği skoru alamayan Milliler, zaman zaman hücumda etkili pozisyonlara girse de aradığı golleri bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, 10 Eylül tarihinde deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ 11'LERİ

Türkiye: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

Rusya: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokshin, Dzyuba

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 12: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Daler Kuzyaev'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Yuri Gazinsky'nin kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başardı.
Dakika 13: Rusya, Denis Cheryshev'in golüyle maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Denis Cheryshev'in bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın yanından ağlarla buluştu.
Dakika 28: Denis Cheryshev'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Artem Dzyuba'nın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başardı.
Dakika 41: Ay-yıldızlı ekibimiz Serdar Aziz'in golüyle maçta eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Georgi Dzhikia'dan seken topu önünde bulan Serdar Aziz'in ceza sahası çizgisinin hemen önünden topu gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Andrei Lunev'in yanından ağlarla buluşturdu.

İkinci yarı

Dakika 49: Rusya, Artem Dzyuba'nın golüyle maçta tekrar öne geçti. Yuri Gazinsky'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Artem Dzyuba'nın ceza alanında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.
Dakika 66: Millilerimiz gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Andrei Lunev topu uzaklaştırmayı başardı.
Dakika 80: Millilerimiz gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder rakiplerini geçerek içe kat etti ve ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda Andrei Lunev köşeden topu kornere çeldi.
Dakika 82: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Cengiz Ünder'in yerden ceza alanına gönderdiği ortasıyla topla buluşan Yunus Mallı'nın, topun gelişine yaptığı vuruşta Andrei Lunev topa hakim olmayı başardı.
Dakika 89: Artem Dzyuba'nın ceza yayından dönerek kaleye gönderdiği sert şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Dakika 90: Yunus Mallı'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanında topun gelişine yaptığı vuruşta Andrei Lunev güçlükle topu uzaklaştırmayı başardı.

MAÇTAN NOTLAR

Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçıyla Trabzon, 2 bin 767 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

En son 9 Şubat 2011'de hazırlık maçında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Güney Kore ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda ilk maçına çıktı.

4 Eylül 2004 tarihinde de Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 14 yıl aradan sonra da Trabzon'da resmi bir maç oynadı.

Taraftarlar coşkuyla destek verdi

Medical Park Stadı'nda taraftarlar, A Milli Takım'a coşkuyla destek verdi.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan ay-yıldızlı futbolcuları alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Maçı izlemeye gelen taraftarlar, mehter marşları eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuyla takımlarına destek verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak ülkelerinin milli takımlarını yalnız bırakmadılar.

Karşılaşma öncesi statta açılan büyük afişlerde 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına vurgu yapılarak, "En iyisi için, şimdi bizim zamanımız. Trabzon hazır" ifadelerine yer verildi.

Bakan ilgisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihat Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde taraftarlarla birlikte izledi.

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

Okay Yokuşlu'ya sevgi gösterisi

Trabzonlu futbolseverler, sezon öncesi İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan eski oyuncuları Okay Yokuşlu'yu unutmadı.

Taraftarlar, tribüne çağırdıkları genç futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken, Okay da alkışlarla karşılık verdi.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı da ilk kez milli forma altında Medical Park Stadı'nda bir maça çıktı. Taraftarlar bordo-mavili futbolcuya da sevgi gösterilerinde bulundu.

Eren Bülbül unutulmadı

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşanan terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül, unutulmadı.

Stat etrafındaki reklam panolarının ekranına, "Bu vatan sana minnettar, iyiki varsın Eren' yazıları yansıtıldı.

Stat skorboardından da "Seni asla unutmayacağız. Bu vatan sana minnettar." ifadelerine yer verildi.

Taraftarlar, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' tezahüratlarıyla teröre tepki gösterdi.

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi

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MAÇ ÖZETİ | Türkiye 1 - 2 Rusya (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | Türkiye 1 - 2 Rusya (UEFA Uluslar Ligi)

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
macin yayini yok. yaziklar olsun devlet kanalimiz bi milli macimizi yayinlayamiyor yayin hakki parasini veremiyor ama bizim odedigimiz her faturadan katki payi almasini biliyor haram olsun...
trt1
rezillik macı verecek kanal yok ne hale geldik avrupa bizi kıskanıyor yaziklar olsun
maçlar kur artışı nedeniyle yayınlanamıyormuş.Vay ülkemin haline
Çadır devleti olsa Milli maç hangi kanalda yayınlacak çoktannnnnn belli olmuştu.Çadır devleti bile olamadık maalesef
Maça dakikalar kalmış hangi kanal yayınlayacak belli değil Sonra da neden başarısız oluyoruz bir yayını halledemeyen ne başarı bekler anlamıyorum.
Devlet ödemeyi 4 sene boyunca Türk lirası ile yapabilmek için maç geç verildi leş kargaları.
trabzon gibi cenabet şehirden başka yer bulamamışlar mı maç oynatacak.
arkadaş rusyayla mac yapiyoruz trabzonda oynuyoruz hayir trabzonda oynamaya karsi degilim ama rakibede sahamiz bi dezavantaj olsun bari rusyada oynasaydik diyesim geliyor ilkede baska stat kalmadimi nebileyim antep olr eskisehir olur antalya olur olurda olur
Arkadaş maç neden Trabzonda oynanıyor.?Rusyaya en yakın yer diyemi? Al maçı Antalya ya İzmir e Trabzon neden arkadaşş? Yada sebebini bilen varsa söylesin cahiillipimden utanalım.
koskoca türkiyede maç oynatacak saha bulabula bu uğursuz trabzonun sahasınımı buldunuz yazıklarolsun en kötüleri hasan ali okay cengiz saysay bitmiyor ensesi kalınlarda utanmadan maç izliyor utanmadan maşşlarını hak etmeden götürüyorlar
Rus kaleci kaleyi bırakıp tribünlere çıksa,futbolcularımız şutu tribünlere atar.Bu kadar gol atma özürlüsü bir takım ilk defa görüyorum.
AYNI NAKARAT HEP AYNI AYNI...... NAKARAT : "RUHSUZ İTNELER" ..!!!
milli takim kusura bakmasin kimse ben ciksam oynasam bunlarin hepisinden iyi oynarim yüruyerek futbolmu oynanir kosacaksin topa basacaksin sut cekeceksin kactane sut cektiler yazik cok yazik
Kanallar göstermek istemiyor ,zoraki TRT yayın veriyor ve sonuç gene aynı. Nezaman düzelecek bu ülke acaba.
Kanal yok maçı yayınlayacak, üstelik milli maç, vallahi billahi pessss,Lucesku milyon euro lar alıyo senede 5 maç için sonuç her maçta hüsrannnn.Yazık yazık federasyon çevir tl ye bu adamın parasını kabul etmesse gönder gitsin.Ben hoca olurum bu cahil futbol bilgimle parada asla istemiyorum,bu milli mücadeledir, onurdur, gururdur anlıyana tabiki de!........
Maci trt 1 veriyor sizlerin evlerinde trt 1 yok galiba.
Eger bir takimda Hasan aliyle Mehmet topali goruyorsam o takima maglup etiketini direct yapistiririm ve lucescu but hareketiyle gozumde sifirlanmistir .
bu nasıl seyirci böyle vermeyin kardeşim ruh gibiler vermeyin trabzona milli maç
Oğuzhan diye birini almışlar bütün topları piç etti. Harbiden mal gibi oynadı. Yunus diye biri var. BaslangBaşl fena değil gibiydi, inanılmaz şekilde bir kaç topu ruslara pasladı. Şener diye biri var baya iyi imiş. Hasan Ali en değerli bölgede en değerli oyuncu olma şansını değerlendiremedi. O kadar göstere göstere pas attı o kadar düz oynadı. Garanti paslarla isabetli pas oranına oynadı. Kötü başlangıç böyle olacağı bariz belliydi
boşa izlemeyin yedek kadrolu rusyadan fark yeriz şu kadroya bak h.ali ile herkes dalga geçiyo adam ilk 11 düşümdürücü
medya yazıyor taraftr coşkulu ktü de okuyan ark aradım ga ve fbli oyuncular ıslıklandi dedi
şener hakan kanser ettiniz bu akşam milleti
3 net pozisyondan 1 tanesini gol yapamazmı insan milan’da oynuyosun birde
ülkemi kötüleyen zevzekler izledinizde ne oldu maçımı kazandırdınız keşke hiçbir klüp milli maçlar yayınlanmasa sadece külliyen ülkeme zarardan başka bir işe yaramıyor sadece klüpler taraftarları bile ayrıştırma yapıyor ne faydası var koskoca bir hiç üç beş kişiyi sadece zengin etmekten ileri gitmiyor para onlarda saltanat onlarda ama iş oyuna geldimi sıfırlar saçın saçın bakalım lanet futbola paralarımızı
maçı izlerken sıkılanlar ?
hani tek adam olunca herşey herşey bir anda çözecekti... muhalefet olmayınca sıkıntılar bitecekti.. bir maçı bile yayınlıyamıyorlar...
TRT Belgesel yayınlayacağına milli açı yayınlasın ayıp ya bu nasıl bir milli duygu
lan kodumun trt si vergi alma bizden o zaman batsın trt olmasın daha iyi
hg
Dünya starlarımız hasanAli,topal,şener,yusuf yazıcı,çalhanoğlu günlerinde olsalardı farklı kazanırdık.
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