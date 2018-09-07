MAÇ ÖZETİ | Türkiye 1 - 2 Rusya (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'de Türkiye, Rusya'yı konuk etti. Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleden Rusya, 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve millilerimiz büyük hayal kırıklığı yaşadı. Türkiye bu sonuçla, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye - Rusya maçının tüm ayrıntıları haberimizde yer alıyor... Türkiye'nin tek golü, 41. dakikada Serdar Aziz'den gelirken Rusya'ya galibiyeti getiren goller 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dyzuba'dan geldi. İlk maçında beklediği skoru alamayan Milliler, zaman zaman hücumda etkili pozisyonlara girse de aradığı golleri bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, 10 Eylül tarihinde deplasmanda İsveç ile karşılaşacak. TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ 11'LERİ Türkiye: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun Rusya: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokshin, Dzyuba

MAÇTAN DAKİKALAR Dakika 12: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Daler Kuzyaev'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Yuri Gazinsky'nin kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başardı.

Dakika 13: Rusya, Denis Cheryshev'in golüyle maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Denis Cheryshev'in bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın yanından ağlarla buluştu.

Dakika 28: Denis Cheryshev'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Artem Dzyuba'nın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başardı.

Dakika 41: Ay-yıldızlı ekibimiz Serdar Aziz'in golüyle maçta eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Georgi Dzhikia'dan seken topu önünde bulan Serdar Aziz'in ceza sahası çizgisinin hemen önünden topu gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Andrei Lunev'in yanından ağlarla buluşturdu.

İkinci yarı Dakika 49: Rusya, Artem Dzyuba'nın golüyle maçta tekrar öne geçti. Yuri Gazinsky'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Artem Dzyuba'nın ceza alanında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.

Dakika 66: Millilerimiz gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Andrei Lunev topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 80: Millilerimiz gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder rakiplerini geçerek içe kat etti ve ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda Andrei Lunev köşeden topu kornere çeldi.

Dakika 82: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Cengiz Ünder'in yerden ceza alanına gönderdiği ortasıyla topla buluşan Yunus Mallı'nın, topun gelişine yaptığı vuruşta Andrei Lunev topa hakim olmayı başardı.

Dakika 89: Artem Dzyuba'nın ceza yayından dönerek kaleye gönderdiği sert şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Dakika 90: Yunus Mallı'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanında topun gelişine yaptığı vuruşta Andrei Lunev güçlükle topu uzaklaştırmayı başardı.

MAÇTAN NOTLAR Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçıyla Trabzon, 2 bin 767 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. En son 9 Şubat 2011'de hazırlık maçında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Güney Kore ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda ilk maçına çıktı. 4 Eylül 2004 tarihinde de Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 14 yıl aradan sonra da Trabzon'da resmi bir maç oynadı. Taraftarlar coşkuyla destek verdi Medical Park Stadı'nda taraftarlar, A Milli Takım'a coşkuyla destek verdi. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan ay-yıldızlı futbolcuları alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, mehter marşları eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuyla takımlarına destek verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak ülkelerinin milli takımlarını yalnız bırakmadılar.