MAÇ ÖZETİ | Türkiye 1 - 2 Rusya (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'de Türkiye, Rusya'yı konuk etti. Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleden Rusya, 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve millilerimiz büyük hayal kırıklığı yaşadı. Türkiye bu sonuçla, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye - Rusya maçının tüm ayrıntıları haberimizde yer alıyor...
Türkiye'nin tek golü, 41. dakikada Serdar Aziz'den gelirken Rusya'ya galibiyeti getiren goller 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dyzuba'dan geldi.
İlk maçında beklediği skoru alamayan Milliler, zaman zaman hücumda etkili pozisyonlara girse de aradığı golleri bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, 10 Eylül tarihinde deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.
TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ 11'LERİ
Türkiye: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
Rusya: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokshin, Dzyuba
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 12: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Daler Kuzyaev'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Yuri Gazinsky'nin kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başardı.
Dakika 13: Rusya, Denis Cheryshev'in golüyle maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Denis Cheryshev'in bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın yanından ağlarla buluştu.
Dakika 28: Denis Cheryshev'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Artem Dzyuba'nın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başardı.
Dakika 41: Ay-yıldızlı ekibimiz Serdar Aziz'in golüyle maçta eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Georgi Dzhikia'dan seken topu önünde bulan Serdar Aziz'in ceza sahası çizgisinin hemen önünden topu gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Andrei Lunev'in yanından ağlarla buluşturdu.
İkinci yarı
Dakika 49: Rusya, Artem Dzyuba'nın golüyle maçta tekrar öne geçti. Yuri Gazinsky'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Artem Dzyuba'nın ceza alanında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.
Dakika 66: Millilerimiz gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Andrei Lunev topu uzaklaştırmayı başardı.
Dakika 80: Millilerimiz gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder rakiplerini geçerek içe kat etti ve ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda Andrei Lunev köşeden topu kornere çeldi.
Dakika 82: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Cengiz Ünder'in yerden ceza alanına gönderdiği ortasıyla topla buluşan Yunus Mallı'nın, topun gelişine yaptığı vuruşta Andrei Lunev topa hakim olmayı başardı.
Dakika 89: Artem Dzyuba'nın ceza yayından dönerek kaleye gönderdiği sert şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Dakika 90: Yunus Mallı'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanında topun gelişine yaptığı vuruşta Andrei Lunev güçlükle topu uzaklaştırmayı başardı.
MAÇTAN NOTLAR
Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçıyla Trabzon, 2 bin 767 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.
En son 9 Şubat 2011'de hazırlık maçında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Güney Kore ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda ilk maçına çıktı.
4 Eylül 2004 tarihinde de Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 14 yıl aradan sonra da Trabzon'da resmi bir maç oynadı.
Taraftarlar coşkuyla destek verdi
Medical Park Stadı'nda taraftarlar, A Milli Takım'a coşkuyla destek verdi.
Tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan ay-yıldızlı futbolcuları alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.
Maçı izlemeye gelen taraftarlar, mehter marşları eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuyla takımlarına destek verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak ülkelerinin milli takımlarını yalnız bırakmadılar.
Karşılaşma öncesi statta açılan büyük afişlerde 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına vurgu yapılarak, "En iyisi için, şimdi bizim zamanımız. Trabzon hazır" ifadelerine yer verildi.
Bakan ilgisi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihat Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde taraftarlarla birlikte izledi.
Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.
Okay Yokuşlu'ya sevgi gösterisi
Trabzonlu futbolseverler, sezon öncesi İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan eski oyuncuları Okay Yokuşlu'yu unutmadı.
Taraftarlar, tribüne çağırdıkları genç futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken, Okay da alkışlarla karşılık verdi.
Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı da ilk kez milli forma altında Medical Park Stadı'nda bir maça çıktı. Taraftarlar bordo-mavili futbolcuya da sevgi gösterilerinde bulundu.
Eren Bülbül unutulmadı
Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşanan terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül, unutulmadı.
Stat etrafındaki reklam panolarının ekranına, "Bu vatan sana minnettar, iyiki varsın Eren' yazıları yansıtıldı.
Stat skorboardından da "Seni asla unutmayacağız. Bu vatan sana minnettar." ifadelerine yer verildi.
Taraftarlar, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' tezahüratlarıyla teröre tepki gösterdi.
FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi
''Milli takım benim için bitti''
Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti
Belhanda'da flaş gelişme
Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'na veda ediyor
Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!
Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor
UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Domagoj Vida ısrarı
Carolyn Radford futbol milyarderi
Okuyucu Yorumları 31 yorum