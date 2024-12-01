Maç sonu gerginlik! Okan Buruk "Rakibimiz iyi niyetli değildi" dedi! Arda Turan karşılık verdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan sarı - kırmızılılar bu sezon ikinci kez bir maçta puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"5-1'İ YAKALAYACAK POZİSYONLARA GİRDİK"

"3 gün önce maç oynamış takıma göre iyi işler yaptık. Hep istedik. 2. yarıya golle başladık. Çok devamında 5-1'i yakalayacak pozisyonlara girdik."

"TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA DA..."

"Rakibimiz maçın büyük kısmını yerde geçirdi. Yerde yatmayan yoktu. Kaleci her aut atışını geç attı. 2-2'ye geldiği anda yine aynı şeylere döndük. Bunu yönetecek hakem. Bu hakemde gücünü hiç göstermedi. Çok tecrübesiz, çok genç. Yönettiği tüm maçlarda Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da çok zorlandı. Bu seviye maçlara alışmamış. Onu kandırıyorlar mı, kandırmıyorlar mı?"

"RAKİBİMİZ İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ"

"Bu kadar top oyunda az kalmasına rağmen bu pozisyonları ürettik. Başarımız bu kadar hiç oyunun durduğu... Oyun devamlı durdu! Hep durdu. Çok fazla yere yatma oldu. Eklenen dakikalar da yetersiz. Uzatmanın uzatması her iki yarıda da olmalıydı. Bunlara alışacağız. Bunu iyi niyetle kullanan, kötü niyetle kullanan takımlar var. Rakibimiz iyi niyetli değil. Yerde yatmayan yok."

"YÖNETTİĞİ HER MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN BİR HAKEM"

"Tam pozisyona giriyoruz 2 kişi yere yatıyor, tam giriyoruz 2 kişi yere yatıyor. Pozisyona girdik, atmamız gerekirdi. Bize karşı her şeyi yapıyorlar. İyi takımsanız onu da yenmeniz gerekiyor. Bu ligin kalitesi için de hakemlerin bunu uygulaması gerekiyor. Maalesef maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler. MHK Başkanı, hakem hocaları, hakemi eğitirken faul çalın, düdük çalın oluyor ilk öğütleri. Hakemlerin hepsi bunu yapyıor. Kötü bir yönetim vardı. Oyunu çok durdurdu. Maçın önüne hep geçiyor. Yönettiği her maçın önüne geçen bir hakem."

BERKE ÖZER SÖZLERİ

"Biz bu pozisyonları yakaladık. Ben hiçbir şeye bağlamıyorum. Birinde atacaktık, 3-2, 4-2, 5-2. Bir tanesini atmalıydık. Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık."

ARDA TURAN'DAN OKAN BURUK'A YANIT

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ise maç sonu yaptığı açıklamalarda Okan Buruk'un sözlerine yönelik "Biz elimizden gelen iyi niyeti gösterdik. Zaten 6 dakika da uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama futbolcularımın başını öne eğdirmem. Okan Hoca iyi dememiş." ifadelerini kullandı.