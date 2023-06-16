MAÇ SONUCU: A Milli Takım, Letonya'da liderliğe yürüdü! 90+4'te gelen gole 90+5'te İrfan Can Kahveci'den cevap...

Son dakika haberleri: Letonya ile A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında kozlarını paylaştı. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan ve ilgiyle takip edilen maçta kazanan taraf Türkiye oldu.

Skonto Stadyumu'nda oynanan müsabaka, A Milli Takımımız'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ay-Yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Letonya'nın sayıları ise 51. dakikada Emsis ve 90+4. dakikada Toberts'ten geldi.

Letonya'da Emsis, 83. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından A Milli Takımımız, Hırvatistan'ın bu haftayı BAY geçmesiyle birlikte gruptaki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 2. kez yenilen Letonya ise puansız olarak son sırada yer buldu.

A Milli Takımımız, D Grubu'nun 4. maçında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Galler'i konuk edecek. Letonya ise Ermenistan deplasmanına çıkacak.

D GRUBU PUAN DURUMU

1 - TÜRKİYE: 6 Puan

2 - Galler: 4 Puan

3 - Hırvatistan: 4 Puan

4 - Ermenistan: 3 Puan

5 - Letonya: 0 Puan

ARDA GÜLER'İN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA!

Maçtaki ilk tehlikeli atak A Milli Takımımız'dan geldi. Kırmızı - beyazlılar, karşılaşmanın 5. dakikasında rakip kaleye yüklendi. Letonya ceza sahası önünde topla buluşan Arda Güler, sol ayağıyla kaleyi düşündü. Genç yıldızın şutu, az farkla auta gitti.

KALEMİZDE İNANILMAZ KARAMBOL!

Müsabakanın 11. dakikasında Letonya Milli Takımı etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta ev sahibi ekibin futbolcularından üst üste üç şut birden geldi. İlk vuruşu savunma, ikinci şutu Mert Günok, üçüncü vuruşu ise çizgide Abdülkerim Bardakcı çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı ve A Milli Takımımız rahat bir nefes aldı.

İLK MİLLİ MAÇINDA ATTI: ABDÜLKERİM!

Karşılaşmadaki ilk gol, 22. dakikada A Milli Takımımız'dan geldi. Ay-Yıldızlılar'ın kazandığı serbest vuruş sonrası arka direğe yapılan ortayı Merih Demiral indirdi. Topun düştüğü bölgede bulunan Abdülkerim Bardakcı, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve A Milli Takımımız'ı 1-0 öne geçirdi.

FERDİ'NİN ŞIK GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 39. dakikasında sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakibini çalımlayarak hızla ceza sahasına girdi. Genç futbolcunun uzak köşeye yaptığı plase ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi. Gol sonrası VAR tarafından uyarılan hakem, pozisyonu inceledi. Monitör başından ayrılan hakem Bognar, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

EKSİK YAKALANDIK! 1-1...

Letonya, beraberlik golünü 51. dakikada buldu. A Milli Takımımız'ın top kaybı sonrasında sağ kanattan hızlı gelişen Letonya atağında Gutkovskis'in ceza sahası içine yaptığı ortayı Eduards Emsis kafasıyla tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi.

ORKUN'UN MÜTHİŞ ÇABASI, CENGİZ'İN HARİKA VURUŞU: 2-1!

Karşılaşmanın 61. dakikasında orta alanda topu kapan Orkun Kökçü, rakiplerinden çok şık bir şekilde sıyrıldı ve savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder'i gördü. Orkun'dan aldığı topu tek vuruşla tamamlayan Cengiz Ünder, A Milli Takımımız'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

DAKİKA 90+4: LETONYA ATTI...

Mücadelenin 83. dakikasında 10 kişi kalan Letonya, 90+4. dakikada beraberlik golü için yüklendi. Ev sahibinin atağında yerden yapılan ortayı Tobers tamamladı ve skor 2-2'ye geldi.

BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ: İRFAN CAN KAHVECİ!

Letonya'nın golünden hemen 1 dakika sonra A Milli Takımımız, 3-2'lik üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortayı İrfan Can Kahveci kafasıyla tamamladı ve skoru 3-2'ye getirdi.

STEFAN KUNTZ'UN İLK 11'İ

A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı.

Aday kadroya daha önce davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Abdülkerim, ilk maçında ilk 11'de sahada yer aldı.

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Umut Nayir ilk 11'ini sürdü.

A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Umut Bozok, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Barış Alper Yılmaz ve Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.

Aday kadroda yer alan Kenan Karaman ise maç kadrosunda yer almadı.

Milli takımda aday kadroya ilk kez davet edilen kaleci Muhammed Şengezer, yedekler arasında forma şansı bekledi.

ARDA VE UMUT İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TRİBÜNDE YER ALDI

A Milli Takım'ın Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tribünden izledi.

Başkan Büyükekşi, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Letonya ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

Ev sahibi ülkeden ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Skonto Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Letonya taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.

Başkent Riga'daki 8 bin kişilik Skonto Stadı'nın tamamına yakını doldu.



