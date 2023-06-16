Cengiz Ünder'in gol sevinci sosyal medyada gündeme oturdu! 'Fenomen dede' için sevincini bu şekilde yapıyor...

Sosyal medya kullanıcıları, Cengiz Ünder'in golünden çok sevincini konuşuyor... Letonya karşısında skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Cengiz Ünder, 'fenomen dede' lakaplı bir vatandaşın hareketlerini taklit ederek gol sevincini böyle kutladı.
Cengiz Ünder, Fransa'da attığı gol sonrası gol sevincinin ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, "Troyes maçında yaptığım gol sevincinin özel bir anlamı yok. Türkiye'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında gördüm ve komik buldum. Tekrar gol atmam halinde, yeniden bu gol sevincini yapmayı düşünüyorum." demişti.
Letonya karşısında ülkemizi 2-1 öne geçiren Cengiz Ünder, yine aynı gol sevincini yaparak sosyal medyada gündem oldu.