Cengiz Ünder'in gol sevinci sosyal medyada gündeme oturdu! 'Fenomen dede' için sevincini bu şekilde yapıyor...

Sosyal medya kullanıcıları, Cengiz Ünder'in golünden çok sevincini konuşuyor... Letonya karşısında skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Cengiz Ünder, 'fenomen dede' lakaplı bir vatandaşın hareketlerini taklit ederek gol sevincini böyle kutladı.

"TEKRAR GOL ATARSAM YENİDEN BU SEVİNCİ YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Cengiz Ünder, Fransa'da attığı gol sonrası gol sevincinin ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, "Troyes maçında yaptığım gol sevincinin özel bir anlamı yok. Türkiye'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında gördüm ve komik buldum. Tekrar gol atmam halinde, yeniden bu gol sevincini yapmayı düşünüyorum." demişti.

AYNI GOL SEVİNCİNİ YAPTI

Letonya karşısında ülkemizi 2-1 öne geçiren Cengiz Ünder, yine aynı gol sevincini yaparak sosyal medyada gündem oldu.



