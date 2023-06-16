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Cengiz Ünder'in gol sevinci sosyal medyada gündeme oturdu! 'Fenomen dede' için sevincini bu şekilde yapıyor...

16.06.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda Letonya ile karşılaştı. Mücadelenin ikinci yarısında takımımızı 2-1 öne geçiren Cengiz Ünder'in yaptığı gol sevinci sosyal medyada ses getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Cengiz Ünder'in golünden çok sevincini konuşuyor... Letonya karşısında skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Cengiz Ünder, 'fenomen dede' lakaplı bir vatandaşın hareketlerini taklit ederek gol sevincini böyle kutladı.

"TEKRAR GOL ATARSAM YENİDEN BU SEVİNCİ YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

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Cengiz Ünder, Fransa'da attığı gol sonrası gol sevincinin ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, "Troyes maçında yaptığım gol sevincinin özel bir anlamı yok. Türkiye'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında gördüm ve komik buldum. Tekrar gol atmam halinde, yeniden bu gol sevincini yapmayı düşünüyorum." demişti.

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AYNI GOL SEVİNCİNİ YAPTI

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Letonya karşısında ülkemizi 2-1 öne geçiren Cengiz Ünder, yine aynı gol sevincini yaparak sosyal medyada gündem oldu.


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