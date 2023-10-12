MAÇ SONUCU: A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı devirdi ve EURO 2024'e göz kırptı! Vincenzo Montella ile ilk maçtan 3 puan çıktı...

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile A Milli Takımımız kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçta kazanan taraf Ay-Yıldızlı ekibimiz oldu.

Opus Arena'da oynanan müsabaka, A Milli Takımımızın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kırmızı - beyazlı ekibimize galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu skorun ardından A Milli Takımımız, puanını 13'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Üç maçlık galibiyeti serisi sona eren Hırvatistan ise 10 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.

A Milli Takımımız, 15 Ekim Pazar günü Letonya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise aynı gün Galler deplasmanına çıkacak.

EURO 2024 ARTIK ÇOK YAKIN!

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Hırvatistan'ı mağlup ederek büyük bir avantajı da cebine koydu. Kırmızı - beyazlılar, Letonya'yı mağlup etmesi halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın EURO 2024'e katılmayı garantileyecek.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK! BARIŞ ALPER...

A Milli Takımımız, karşılaşmanın 2. dakikasında ilk etkili atağını geliştirdi. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Genç futbolcunun şutunu son anda Dominik Livakovic kornere çeldi.

KEREM VURDU, LIVAKOVIC SON ANDA ÇELDİ!

Maça etkili başlayan taraf olan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 8. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza yayı üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Topun gelişine kaleyi düşünen Kerem'in şutunu Dominik Livakovic, güçlükle kurtardı ve meşin yuvarlak kornere gitti.

KARŞI KARŞIYA KAÇTI! KEREM AKTÜRKOĞLU...

A Milli Takımımız, 13. dakikada maçtaki en net pozisyonunu yakaladı. Kırmızı - beyazlı ekibimizde kaleci Uğurcan Çakır'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Livakovic'le karşı karşıya kaldı. Tek vuruş yapan Kerem'in açısını kapatan Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.

BARIŞ ALPER'DEN HARİKA AŞIRTMA!

Maçın başından beri oldukça etkili bir oyun sergileyen A Milli Takımımız, aradığı golü 30. dakikada buldu. Salih Özcan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, Livakovic'in hatalı çıkışını değerlendirdi ve yaptığı aşırtma vuruşla Ay-Yıldızlı ekibimizi 1-0 öne geçirdi.

NET FIRSAT KAÇTI!

Karşılaşmanın 54. dakikasında ikinci gole yaklaştık. A Milli Takımımızın ön alan baskısı sonucunda Kerem Aktürkoğlu topu kaptı. Sol kanattan ceza sahasına giren Aktürkoğlu, içeride bulunan Barış Alper'i gördü. Müsait pozisyonda vuruşunu yapan genç futbolcunun şutu üstten auta gitti.

MONTELLA'NIN KADRO TERCİHİ

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk olan Türkiye'de teknik direktör Montella, ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sürdü.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan yer aldı.

Milli takımda kaleci Doğan Alemdar ile sakatlığı bulunan Yusuf Sarı aday kadroda yer almadı.

SAMET AKAYDİN İLK RESMİ MİLLİ MAÇINDA

Ay-yıldızlı ekipte, Samet Akaydin ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Samet, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazanmıştı.

CENK ÖZKACAR YİNE SOL BEKTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar'a sol bekte görev verdi.

Cenk, Eskişehir'de Ermenistan ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada da sol bekte görev almıştı. Cenk Özkacar'ın sol bekte yer aldığı ay-yıldızlı ekipte sağ bekte ise Ferdi Kadıoğlu forma giydi.

BAKAN AŞKIN BAK, MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak mücadeleyi Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

OPUS ARENA'DA İLK MİLLİ MAÇ

Hırvatistan Milli Takımı, Opus Arena'daki ilk milli maçına Türkiye karşısında çıktı.

Açılışı Haziran 2023'te yapılan NK Osijek kulübünün stadı, Hırvatistan'ın en yeni ve modern stadı konumunda. Stadyum 13 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip.

HIRVATİSTAN'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Hırvatistan Milli Takımı, son oynadıkları Ermenistan maçına göre ilk 11'inde 4 zorunlu değişikliğe gitti.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, sakatlıkları bulunan Ivanusec, Perisic, Kramaric ve Petkovic’in yerine Kovacic, Pasalic, Brekalo ve Petar Musa’yı ilk 11'de sahaya sürdü.

