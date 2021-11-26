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MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa

26.11.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı ve 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Adana Demirspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, 20 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puanla 19. sırada yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

5' Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ün ortasında ceza sahası içinde Assombalonga'nın kafa vuruşunda top, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

8' Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

9' Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

43' topla ceza sahasına giren Assombalonga, hakimiyetini yitirince kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağa sahip oldu.

45' topla ceza sahasına giren Vargas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

45+1. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Jorgensen'e savunma müdahale etti. Savunmadan seken topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

Bu arada, karşılaşma öncesi seremoniye her iki takımın futbolcuları, üzerinde "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazılı pankartı taşıyarak çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Adana Demirspor
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