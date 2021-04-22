MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 91-68 Real Madrid

Basketbol THY EuroLeague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 23 sayı farkla 91-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Mücadele karşılıklı serbest atışlardan bulunan sayılarla başladı. Çeyreğin ilk bölümü dengeli bir oyuna sahne oldu. Boyalı alanı iyi savunan Anadolu Efes, Real Madrid'e kolay sayı şansı vermedi. Micic ve Larkin ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan ev sahibi takım, 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 20-10. Anadolu Efes, top kayıplarına rağmen üstünlüğünü sürdürdü ve birinci periyodu 22-13 önde bitirdi.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe tempolu başladı. Hücumda ritmini koruyan ev sahibi takım, 11. dakikayı 27-15 önde tamamladı. Bu çeyrekte tam saha iki takım tarafından çabuk geçilirken Real Madrid, hücum ribauntlarıyla skor aradı. İspanya temsilcisi, 18. dakikada farkı 9 sayıya düşürdü: 37-28. Son bölümde hücumda yeniden toparlanan Anadolu Efes, Beaubois'in basketiyle devreyi 44-32 üstün kapattı.