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MAÇ SONUCU | Bayern Münih - Eintracht Frankfurt: 1-2

04.10.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Bayern Münih - Eintracht Frankfurt: 1-2

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olan Eintracht Frankfurt, kontratak oyunuyla Bayern Münih'i deplasmanda devirmeyi başardı.

Allianz Arena'da Bayern Münih 29'da Leon Goretzka ile öne geçse de bundan 3 dakika sonra 32'de Martin Hinteregger'in korner sonrası bulduğu kafa vuruşu ile skora denge geldi. Maçın devamında Bayern Münih topa sahip olan ve önde oynayan takım olsa da, 83'te gelişen kontratakta Filip Kostic takımını öne taşıyan golü attı ve Eintracht Frankfurt deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla haftaya lider giren Bayern Münih ligdeki ilk mağlubiyetini alıp 16 puanda kalırken, Eintracht Frankfurt da ilk galibiyetini alıp 8 puana yükseldi.

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