MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Adana'da 1-0'dan geri döndü! Adana Demirspor, Süper Lig'de bir ilki yaşadı...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve her iki takımın da mücadele seviyesini en üst seviyede tuttuğu maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Vincent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes ve 72. dakikada Cenk Tosun (P) ve 90+5. dakikada Vincent Aboubakar (P) kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı ise 19. dakikada Younes Belhanda'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 74'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Bu sezon iç sahada ilk kez mağlubiyet alan Adana Demirspor, 63 puanla 4. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

İLK TEHLİKE ADANA DEMİRSPOR'DAN

Adana Demirspor, 7. dakikada gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Akintola, hızla ceza sahasına girdi. Meşin yuvarlağı sağına çeken ve vuruşunu yapan Akintola'nın şutunda Amir Hadziahmetovic kale önünde araya girdi.

ERTAÇ, CENK'E GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşmanın 11. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun, sol kanatta buluştuğu topla içeriye kat etti. Kaleyi karşısına alan golcü oyuncunun vuruşunu Ertaç kurtardı.

YUSUF SARI GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

Beşiktaş'ın atağının dönüşünde Adana Demirspor hızlı hücum fırsatı yakaladı. Meşin yuvarlağı sağ kanatta kontrolüne alan Yusuf Sarı'nın ceza yayı üzerinde, müsait pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti.

BELHANDA PERDEYİ AÇTI: 1-0!

Maça baskılı başlayan Adana Demirspor, aradığı golü 19. dakikada buldu. Rakip yarı alanda bir taç atışı kazanan ev sahibi ekipte İsmail Çokçalış, hızlı hareket ederek topu ceza sahasına gönderdi. Colley'nin sektirdiği top, Belhanda'nın önüne düştü. Yıldız futbolcunun gelişine vuruşu ağlarla buluştu ve Adana Demirspor, 1-0 öne geçti.

ADANA DEMİRSPOR KALESİNDE MÜTHİŞ KARAMBOL!

Müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor ceza sahası içinde inanılmaz bir karambol yaşandı. Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond, çalımlarla ceza sahasının solundan içeri girdi. Yerden bir orta yapan Redmond, topu Cenk Tosun'la buluşturdu. Siyah - beyazlı futbolcunun vuruşunda savunma araya girdi. Rosier'in önüne düşen topa Badou Ndiaye müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

ABOUBAKAR'DAN MUAZZAM GOL!

Beşiktaş, beraberlik golünü 45+4. dakikada attı. Amir Hadziahmetovic'in orta alandan rakip ceza sahasına gönderdiği uzun pasa Vincent Aboubakar, sol ayağıyla gelişine harika vurdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI: GEDSON!

Siyah - beyazlılar, ikinci yarıya adeta fırtına gibi başladı. Düdüğün çalmasından 46 saniye sonra Beşiktaş, 2-1 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gedson Fernandes, rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

PENALTI, CENK TOSUN VE GOL: 3-1!

Beşiktaş, 70. dakikada penaltı kazandı. Siyah - beyazlıların kullandığı köşe vuruşu sonrası Salih Uçan, ön direkte topa hareketlendi ve meşin yuvarlağı arkaya aşırtmak istedi. O esnada bir karambol yaşandı ve Romain Saiss, Kevin Rodrigues'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun, kaleci Ertaç'ı mağlup etti ve skoru 3-1'e getirdi.

ABOUBAKAR, SKORU BELİRLEDİ!

Beşiktaş, 90+4. dakikada bir penaltı daha kazandı. Siyah - beyazlılarda Gedson Fernandes, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, VAR monitöründen izlediği pozisyona penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Aboubakar, ağları sarsarak skoru 4-1'e getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ FARKLI HAMLE

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-1 galip geldikleri 33. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle 34'üncü haftada hükmen galip ilan edilen Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Welinton Souza ve Maxim, bu karşılaşmada yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine Colley ve Salih Uçan, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda forma giydi.

ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçen hafta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları ve 3-2 galip geldikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Adana Demirspor, karşılaşmaya Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye ilk 11'iyle başladı.

İtalyan teknik adam, bu maçta Svensson ve Gökhan İnler'in yerine İsmail Çokçalış ve Stambouli'ye ilk 11'de şans verdi.

Öte yandan, maçtan önce Adana Demirspor taraftarı, maraton alt ve üst tribünde çeşitli kısımlardan oluşan, birlikteyken bir kalenin resmedildiği, alt kısmında İngilizce "You shall not pass" (Geçemezsiniz) yazan büyük bir pankart açtı.

Maça her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.