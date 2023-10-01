MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Avrupa öncesi Konyaspor deplasmanında hata yapmadı! Kartal, 3 puana kanatlandı...

Son dakika haberleri: TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. (k.k) Uğurcan Yazğılı ve 63. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 55. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 13'e yükseltti ve 4. sırada yer buldu. Üç maçtır kazanamayan Konyaspor ise 9 puanla 11. basamakta yer aldı.

Hafta içinde Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında ise İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Hatayspor deplasmanına çıkacak.

KONYASPOR ETKİLİ GELDİ, ERSİN BAŞARILI!

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Konyaspor tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Nelson Oliveira, hamle yapmak istedi ancak kalesini erken terk eden Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağın sahibi oldu.

ZAYNUTDINOV'UN KAFASI AZ FARKLA DIŞARI GİTTİ!

Beşiktaş, 31. dakikada öne geçme fırsatı yakaladı. Siyah - beyazlılar, 31. dakikada rakip ceza alanının sağından bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Amir Hadziahmetovic'in ortasında Bakhtiyar Zaynutdinov'un kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

UĞURCAN KENDİ KALESİNE ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ!

Müsabakada ilk yarının bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş öne geçti. Siyah - beyazlılarda sağ kanattan gelişen atakta Milot Rashica'nın ceza sahası içine yaptığı ortayı savunma uzaklaştırmak istedi. O esnada Konyasporlu Uğurcan Yazğılı, ters bir vuruş yaptı ve kalecisini ters ayakta bıraktı. Vuruş sonrasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI!

Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 55. dakikada arka arkaya gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Oğulcan, önce Aboubakar'ı çektiği için ilk sarı kartını; ardından topa vurduğu için ikinci sarı kartını gördü.

ABOUBAKAR'DAN HARİKA GOL!

Beşiktaş, 63. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Vincent Aboubakar, rakiplerini çalımlayarak içeri girdi. Kamerunlu futbolcu, sol ayağına çektiği meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

GÜNEŞ'TEN 5 FARKLI TERCİH

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle maça başladı.

Siyah beyazlı ekip TÜMOSAN Konyaspor karşısına; Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Rashica, Zaynutdinov, Aboubakar ve Muleka 11'i ile çıktı.

Güneş, Adana Demirspor maçına başlayan Mert Günok, Necip Uysal, Ghezzal, Chamberlain ve Cenk Tosun'un yerine Ersin Destanoğlu, Amartey, Rashica, Zaynutdinov ve Muleka'ya ilk 11'de şans verdi.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçı kendilerine ayrılan tribünde izledi.

KONYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic son oynadıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'ine göre değişiklik yapmadı.

Ev sahibi ekip maça; Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, N'zonzi, Soner Dikmen, Guilherme, Oliveira ve Moreno ilk 11'i ile maça başladı.

Konyaspor, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

