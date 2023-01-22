MAÇ SONUCU: Beşiktaş durdurulamıyor! Kartal, Kayseri'de fişi ilk yarıda çekti! Aboubakar maçın sonlarına doğru oyuna girdi ve..

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Her iki takımın da oldukça yüksek tempoda oynadığı ve büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Heyecanın üst seviyede olduğu maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Nathan Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan kaydetti.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

2020-21 SEZONUNDAN SONRA İLK!

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 35'e yükseltti ve maç eksiği olmasına rağmen 4. sırada yer aldı. Son 5 müsabakada 4. mağlubiyetini alan Kayserispor ise 26 puanla 8. basamakta yer buldu.

Öte yandan siyah - beyazlılar, 2020-21 sezonundan sonra ilk defa Süper Lig'de 4 maç üst üste galibiyet aldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise İstanbulspor deplasmanında galibiyet arayacak.

BEŞİKTAŞ'TA ALANYASPOR ÖNCESİ 3 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kara Kartal'da Kayserispor karşısında sarı kart gören Romain Saiss ve Nathan Redmond'ın yanı sıra kırmızı kartla ihraç edilen Rosier, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 'GÜNEŞ' AÇTI

Siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasının ardından oynanan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alındı. Beşiktaş, bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

MAÇ GOLLE BAŞLADI: REDMOND!

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında rakip yarı alanda topla buluşan Nathan Redmond, ceza yayı üzerine götürdüğü meşin yuvarlağa yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

RÖVEŞATA AUTA GİTTİ

Müsabakanın 36. dakikasında gol arayışını sürdüren Kayserispor'da Cardoso’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı’nın röveşatası, az farkla yandan auta gitti.

MULEKA NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI

Golden sonra da ataklarını sürdüren siyah - beyazlılar, özellikle Arthur Masuaku'nun bölgesinden etkili şekilde sık sık geldi. Masuaku'nun çizgiye inerek yaptığı ortaya hareketlenen Jackson Muleka'nın kale ağzından vuruşu auta gitti ve Beşiktaş net bir gol fırsatından yararlanamadı.

HOSSEINI ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maçın 41. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cenk, topu Tayfur’un önüne indirdi. Tayfur’un sağ çaprazdan sert vuruşunda Hosseini meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

SALİH UÇAN FARKI 2'YE YÜKSELTTİ

Müsabakanın 42. dakikasında yine sol kanattan etkili gelen Beşiktaş'ta Nathan Redmond'ın ceza sahası içine yaptığı ortayı savunma karşıladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Salih Uçan, kontrolünün ardından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi.

MULEKA ORTALADI, CENK TOSUN BOŞ KALEYE ATAMADI

İkinci yarıya da iyi başlayan Beşiktaş, 66. dakikada çok net bir gol fırsatını geri tepti. Jackson Muleka'nın sağ kanattan yaptığı orta sonrası arka direkte topla buluşan Cenk Tosun'un yakın mesafeden yaptığı vuruş, üstten auta gitti.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, ligde son oynadığı Arabam.com Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Welinton'u Kayserispor karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı bulunan Josef de Souza da bu karşılaşmada görev alamadı.

Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'e görev verdi.

Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Redmond, Fernandes, Saiss, Muleka ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

ABOUBAKAR SONRADAN DAHİL OLDU

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve 3. kez siyah-beyazlı formayı giyen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar da Kayserispor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. Yıldız oyuncu karşılaşmanın son 20 dakikasında oyuna dahil oldu.

KAYSERİSPOR'DA İLK 11 DEĞİŞMEDİ

Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ligde bir önceki maçta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın 11'inde değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mane, Mensah, Kemen, Cardoso, Gökhan Sazdağı'ndan oluştu.

Bilal Bayazıt, Ali Karimi, Emrah Başsan, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Arif Kocaman, Yaw Ackah ise yedek soyundu.



