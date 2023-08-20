MAÇ SONUCU: Beşiktaş, son dakikadaki penaltıyla yıkıldı! Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah - beyazlılar, Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendikspor yenişemedi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Siyah - beyazlıların golünü 12. dakikada Omar Colley kaydetti. Pendikspor'un sayısı ise 90+4. dakikada penaltıdan Romero ile geldi.

Bu skorun ardından bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, 4 puanla 6. basamakta yer buldu. İlk puanıyla tanışan Pendikspor ise 17. sırada yer aldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MASUAKU DİREĞE TAKILDI!

Karşılaşmanın ilk tehlikesini Beşiktaş geliştirdi. 8. dakikada sol kanatta topla buluşan Arthur Masuaku'nun orta şut karışımı vuruşu üst direkte patladı ve auta çıktı.

OMAR COLLEY PERDEYİ AÇTI!

Maça etkili başlayan siyah - beyazlılar, aradığı golü 12. dakikada buldu. Ceza sahasının solunda kazanılan serbest vuruşta topun başına Amir Hadziahmetovic geçti. Bosnalı futbolcunun ortasına iyi yükselen Omar Colley, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

GEDSON HARİKALAR YARATTI, BİTİRİŞİ SAVUNMA ÖNLEDİ

Beşiktaş, 23. dakikada Gedson Fernandes ile gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, ceza yayı üzerine koşu yapan Gedson'u gördü. Portekizli futbolcu, dar alanda attığı çalımlarla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Gedson'un şutuna son anda savunma müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

ERDEM'DEN ABOUBAKAR'A GEÇİT YOK!

Müsabakanın 59. dakikasında kaleci Mert Günok, elindeki topu hızlı çıkardı ve rakip yarı sahadaki Jackson Muleka'yı gördü. Rakibini karşısına alan Muleka, ceza sahası içine koşu yapan Vincent Aboubakar'a ortasını yaptı. Kamerunlu yıldızın tek vuruşunu kaleci Erdem son anda kurtardı.

SON DAKİKADA PENALTI VE 1-1!

Pendikspor'da Thuram, 90. dakikada rakip ceza sahasında topla buluştu ve Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Romero, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 90+4. dakikada 1-1'e getirdi.

GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı.

Neftçi maçında dinlendirdiği oyuncularını Pendikspor karşısında sahaya süren Güneş, Necip Uysal'ın yerine sakatlığını atlatan Omar Colley'e formasını geri verdi.

Savunmanın solunda Umut Meraş'ın yerine Arthur Masuaku'yu görevlendiren tecrübeli teknik adam, orta sahayı Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'ten kurarken Neftçi maçında görev alan Demir Ege Tıknaz ve Jean Onana'yı kulübeye çekti.

Semih Kılıçsoy'un yerine Onur Bulut'a görev veren Güneş, Neftçi mücadelesinde forvet olarak görev alan Muleka'yı sağ açıkta değerlendirerek Rebic'in yerine Vincent Aboubakar'a forma verdi.

COLLEY GERİ DÖNDÜ

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Neftçi maçında görev alamayan Omar Colley, Pendikspor karşılaşmasıyla savunmadaki görevine geri döndü.

Colley, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4'ünde görev almıştı.

RASHICA VE CHAMBERLAIN KADRODA

Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği son oyunculardan Milot Rashica ve Alex-Oxlade-Chamberlain, Pendikspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

İki oyuncu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmış olacak.

YENİ TRANSFER TRİBÜNLE BULUŞTU

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden izledi.

Kazak oyuncu, Ahmet Kaya'nın Kod Adı Bahtiyar isimli şarkısıyla taraftarın karşısına çıkarken, tribünleri alkışlayarak taraftarların desteğine karşılık verdi.

PENDİKLİLER, TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor'u taraftarları yalnız bırakmadı.

Pendikli taraftarlar, deplasmanda tribününde kendilerine ayrılan bölümün yarısını doldurarak Pendikspor'u tezahüratlarıyla destekledi.

