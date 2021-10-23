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MAÇ SONUCU | Brighton 1-4 Manchester City

23.10.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Brighton'ı 4-1 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Brighton 1-4 Manchester City
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton'ı 4-1 yendi.

Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, Manchester City'yi konuk etti.

Konuk takım, 13. dakikada İlkay Gündoğan, 28 ve 31. dakikalarda Phil Foden ve 90+5. dakikada Riyad Mahrez'in golleriyle 4-1 galip geldi. Brighton'ın tek golünü 81. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister attı.

Bu sonuçla Manchester City, 20 puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Brighton ise 15 puanla 4. sırada kaldı.

Öte yandan milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği Watford, Everton'a konuk olduğu mücadeleyi 5-2 kazandı. Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı. Ligde Crystal Palace-Newcastle United ve Leeds United-Wolverhampton karşılaşmaları 1-1, Southampton-Burnley maçı ise 2-2 beraberlikle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League
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