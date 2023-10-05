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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Slovakya'da sürprize izin vermedi! Joshua King, sarı - lacivertlileri zafere taşıdı...

05.10.2023 23:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. hafta maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadelenin sergilendiği ve oldukça yüksek tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü Joshua King kaydetti. Kanarya, bu skorla birlikte grupta 2'de 2 yaptı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Slovakya ekibi Spartak Trnava'ya konuk oldu. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

City Arena'da oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 70. ve 81. dakikalarda Joshua King kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 88. dakikada Ofori'den geldi.

Bu skorun ardından 2'de 2 yapan sarı - lacivertliler 6 puanla H Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Henüz puanı bulunmayan Trnava ise son sırada yer aldı.

Fenerbahçe, grubun 3. haftasında 26 Ekim tarihinde Ludogorets'i konuk edecek. Trnava ise aynı tarihte Nordsjaelland'i ağırlayacak.

KENT, NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!

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Fenerbahçe, 8. dakikada gole çok yaklaştı. Sarı - lacivertlilerin ön alan baskısı sonrasında topu kazanan Ryan Kent, ceza sahasının önüne kadar geldi. Sol ayağıyla kaleyi düşünen Kent'in şutu direğin yanından auta gitti.

OOSTERWOLDE MÜTHİŞ GETİRDİ, KING'İN VURUŞUNU SAVUNMA ÖNLEDİ

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Sarı - lacivertliler, 24. dakikada bir kez daha etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Jayden Oosterwolde, rakibini çalımladı ve hızla çizgiye indi. Hollandalı futbolcunun içeriye yaptığı ortayı Joshua King tamamlamak istedi ancak son anda savunma araya girdi.

ZAJC'TAN MÜTHİŞ FRİKİK! KALECİ SON ANDA ÇIKRDI...

Fenerbahçe, 52. dakikada ceza yayı üzerinde bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Miha Zajc, mükemmel bir vuruş yaptı ancak kaleci son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İRFAN CAN'DAN HARİKA KURTARIŞ!

Ev sahibi ekip, maçtaki ilk tehlikeli atağını 54. dakikada geliştirdi. Sağ kanattan gelişen Trnava atağında Kostrna'nın uzaklardan vuruşu kaleye doğru yöneldi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat harika bir şekilde uçtu ve topu kornere gönderdi.

KING'DEN BATSHUAYI'YE MÜTHİŞ PAS, SON ANDA KALECİ!

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Fenerbahçe, 62. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Orta alanda topla buluşan Joshua King, rakibini çalımladı ve yıkılmadan devam ederek savunma arkasına sarkan Michy Batshuayi'yi gördü. Belçikalı yıldız, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama kaleci gole izin vermedi.

JOSHUA KING'DEN MÜKEMMEL GOL!

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Sarı - lacivertliler, maçın başından beri aradığı golü 70. dakikada buldu. Sarı - lacivertlilerin Norveçli yıldızı Joshua King, sağ kanatta buluştuğu topu çalımlarla ortaya kadar getirdi ve pasını Kent'e aktardı. Kent de hiç bekletmeden tekrar King'i gördü. Meşin yuvarlağı sol ayağına alan King, köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı ve Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

FRED ASİSTİ YAPTI, KING BİTİRDİ!

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Fenerbahçe, 81. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Jayden Oosterwolde, çizgiye inen Fred'i gördü. Brezilyalı yıldız ceza sahasına girdi ve içeriye çevirdi. Altı pas üzerinde meşin yuvarlağa tek vuruş yapan King, skoru 2-0'a getirdi.

OOSTERWOLDE'DEN BÜYÜK HATA: 2-1...

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Fenerbahçe savunmasındaki anlık konsantrasyon kaybı, farkın 1'e düşmesine neden oldu. Jayden Oosterwolde'nin top kaybı sonrasında Ofori, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skor 2-1'e geldi.

İSMAİL KARTAL'DAN GENİŞ ROTASYON

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde geniş bir rotasyona gitti.

Deneyimli teknik adam, Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 9 değişiklik yaptı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen isimlerden sadece Bright Osayi-Samuel ile Rodrigo Becao'yu Spartak Trnava maçında ilk 11'de görevlendirdi.

Kartal, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynayan ve tedbir amacıyla Slovakya'ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu yedek soyundurdu.

Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi'yi kadroya dahil etti.

Spartak Trnava karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a şans veren İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Miguel Crespo'yu savunma önünde değerlendiren Kartal, ortada Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumda Joshua King, Miha Zajc ve Ryan Kent görev alırken, gol yolları Michy Batshuayi'ye emanet edildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

İKİ EKSİK

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Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına 2 eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder ile Slovakya'ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci, önemli karşılaşmada forma giyemedi.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Spartak Trnava karşısında riske edilmedi.

Sezona oldukça istekli başlayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla beğeni topladı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde milli ara öncesinde oynanacak Kasımpaşa müsabakasını da düşünerek İrfan Can'ı tedbir amacıyla dinlendirmeyi tercih etti.

SERDAR AZİZ VE ZAJC, TAKIMA DÖNDÜ

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Miha Zajc, Spartak Trnava maçıyla kadroya döndü.

Ligde son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında hafif sakatlıkları gerekçesiyle tedbir amacıyla kadroda yer alamayan 2 oyuncu, Spartak Trnava müsabakasına ilk 11'de başladı.

İRFAN CAN, 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli takımla geçen sezonun son bölümünde iyi bir grafik sergileyen 25 yaşındaki kaleci, bu sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı.

Hırvat kaleci Livakovic'in transferinin ardından yedek kalan İrfan Can, ligde 4, Avrupa'da ise 1 maça kulübede başlamıştı.

İrfan Can, 5 maç aranın ardından yeniden ilk 11'de oynadı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

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Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Antona Malatinskeho Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

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