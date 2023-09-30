MAÇ SONUCU: Galatasaray, 1-0'dan geri döndü! Zaha'nın siftah yaptığı maçta 3 puan Cimbom'un...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve oldukça yüksek tempoda oynanan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Wilfried Zaha ve 71. dakikada Hayrullah (k.k) kaydetti. Ankaragücü'nün tek sayısı ise 48. dakikada Cephas'tan geldi.

Bu skorun ardından Galatasaray, üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste iki maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 6 puanla 15. basamakta yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Ankaragücü ise Kayserispor'u konuk edecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU FRİKİKTEN VURDU, KALECİ SON ANDA ÇIKARDI!

Galatasaray, karşılaşmanın 3. dakikasında tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu barajdan sekerek kaleye doğru yöneldi. Üst köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kaleci Bahadır kornere çeldi.

ZAHA'DAN MÜTHİŞ ŞUT, BAHADIR'DAN MÜKEMMEL KURTARIŞ!

Maça hızlı başlayan sarı - kırmızılılar, 6. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Wilfried Zaha, iki rakibini çalımladıktan sonra sağına çektiği topa çok sert vurdu. Köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Bahadır, parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

MUSLERA, MORUTAN'A GEÇİT VERMEDİ

Ankaragücü, ilk tehlikeli atağını 21. dakikada geliştirdi. Sağ kanatta topla buluşan Olimpiu Morutan'ın ceza sahasına gönderdiği orta şut karışımı topu son anda Muslera kurtardı ve meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

BAHADIR, BU KEZ DE ICARDI'Yİ ÖNLEDİ!

Ankaragücü kalecisi Bahadır, ilk yarıdaki performansıyla öne çıktı. Mücadelenin 45+3. dakikasında sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sacha Boey'in içeriye çevirdiği topla Mauro Icardi'yi buluşturdu. Arjantinli yıldızın kontrolü sonrasında ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci Bahadır kurtardı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Ankaragücü, aradığı golü 48. dakikada buldu. Sarı - lacivertlilerde yakalanan hızlı hücum fırsatında savunma arkasına sarkan Cephas topla buluştu. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına giren Cephas, Muslera ile karşı karşıya pozisyonda sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

ZAHA'DAN MUHTEŞEM GOL: 1-1!

Galatasaray, Ankaragücü'ne 8 dakika sonra cevap verdi. Sarı - kırmızılıların sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Wilfried Zaha, çalımlarla ceza sahasına girdi. Fildişili futbolcu, bir anda çok sert bir vuruş yaparak kaleci Bahadır'ı çaresiz bıraktı ve skoru 1-1'e getirdi.

TETE, KALECİYİ GEÇTİ AMA GOLÜ ATAMADI!

Sarı - kırmızılılar, 1-1'den sonra 2. gole de çok yaklaştı. Wilfried Zaha'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Tete, dar açıda kaleci Bahadır'ı geçti ancak sağ ayağıyla yaptığı vuruşu yan ağlara gönderdi.

BAHADIR'DAN İNANILMAZ KURTARIŞ!

Galatasaray, 1-1'i yakalamasının ardından ataklarını sıklaştırdı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya Mauro Icardi kafasıyla vurdu. O esnada kaleci Bahadır çok iyi bir refleks göstererek golü önledi. Savunma ise topu uzaklaştırdı.

VAR UYARDI, G.SARAY GERİ DÖNDÜ: 2-1!

Sarı - kırmızılılar, 71. dakikada geri döndü! Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Sacha Boey'in içeriye çevirdiği top kaleye yönelirken, Hayrullah Bilazer araya girerek golü önlemek istedi ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. VAR uyarısının ardından pozisyonu dinleyen Volkan Bayarslan, topun çizgiyi geçtiğine hükmetti ve Galatasaray'ın 2-1 öne geçtiğini tayin etti.

BURUK'TAN 2 FARKLI TERCİH

Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın hafta içinde İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens yedeğe çekilirken, bu futbolcuların yerlerine MKE Ankaragücü karşısında Davinson Sanchez ve Wilfried Zaha forma giydi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Mateus Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

ZAHA, İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görevlendirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un MKE Ankaragücü maçında sol kanatta görev verdiği Zaha, daha önce forma giydiği 5 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

ABDÜLKERİM İLK KEZ YEDEK

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı.

Abdülkerim Bardakcı, ligin ilk 6 haftasındaki maçların tamamında 90'ar dakika sahada kalmıştı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde de ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer savunma oyuncularından Victor Nelsson, İstanbulspor maçının ardından MKE Ankaragücü maçına da yedek başladı.

ZIYECH KADRODA YOK

Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçından sonra MKE Anakaragücü karşılaşmasında da kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ziyech'in ufak ağrıları olduğunu ve Faslı futbolcuyu riske etmemek için kadroya almadıklarını söyledi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş da kadroda bulunmadı.

Bu arada Almanya'nın Bayern Münih ekibinden transfer edilen genç futbolcu Eyüp Arın ise maçta yedekler arasında yer aldı.

MORUTAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sezon başında Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne transfer olan Olimpiu Moruțan, eski takıma karşı ilk kez forma giydi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray maçında Rumen futbolcuyu ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde, bugün vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Galip Haktanır için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

