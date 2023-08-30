SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. MAÇ SONUCU: Galatasaray'a Molde karşısında ilk maç yetti! Aslan, Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdı...

MAÇ SONUCU: Galatasaray'a Molde karşısında ilk maç yetti! Aslan, Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdı...

30.08.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile Molde karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Galatasaray oldu. 2-1 biten müsabakanın ardından ilk maçı da 3-2 kazanmış olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıran taraf oldu. Sarı - kırmızılıların golleri ise Icardi ve Angelino'dan geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Norveç temsilcisi Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray, 7. dakikada Mauro Icardi'nin penaltısıyla 1-0 öne geçti. Molde, 66. dakikada Hestad'ın sayısıyla skoru eşitledi. Aslan, 90+3. dakikada Angelino'nun frikikten attığı golle yeniden öne geçti ve başka gol olmadı.

Bu sonucun ardından ilk maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı - kırmızılılar toplam skoru 5-3'e getirdi ve adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

MUSLERA'NIN HATASI UCUZ ATLATILDI

AA-20230829-32023414-32023412-GALATASARAY_MOLDE (Large)

Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından 37. saniyede Molde, Galatasaray savunmasının arkasına atılan uzun topla tehlike yarattı. Kalesini terk eden Muslera'nın topu istediği gibi uzaklaştıramaması sonrasında meşin yuvarlak, Eikrem'in önüne düştü. Ceza sahası dışından kaleyi düşünen Eikrem'in şutu auta gitti.

PENALTI VE GOL: ICARDI!

F4uLQ7NXwAAnXP0

Galatasaray, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesi sonrası rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Kullanılan duran topta ceza sahası içinde bulunan Mauro Icardi, çekilerek yere düşürüldü ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 1-0'a getirdi.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ!

AA-20230829-32023730-32023720-GALATASARAY_MOLDE (Large)

Müsabakanın 31. dakikasında gelişen Molde atağında ceza sahasına giren Hestad, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla vuruşunu yapan futbolcunun şutunu son anda Muslera kornere çeldi.

MOLDE ETKİLİ GELDİ, 1-1 OLDU...

Karşılaşmanın ikinci yarısında topa daha fazla hükmeden taraf olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, savunmadan pasla çıkmak isterken, top kaybı yaptı ve Molde hızlı hücuma kalktı. Seri paslarla ceza sahasına giren Norveç ekibinde topla buluşan Hestad'ın vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

ANGELINO, 90+3'TE YAZDI: 2-1!

Galatasaray, ikinci yarıda aradığı golü 90+3. dakikada buldu. Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası kazanılan frikikte topun başına Angelino geçti. İspanyol futbolcunun şutu baraja çarptı ve ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Galatasaray, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

GALATASARAY'DA 3 FARKLI İSİM

AA-20230829-32023730-32023724-GALATASARAY_MOLDE (Large)

Galatasaray'da ilk maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın rakibini geçen hafta Norveç'te 3-2 yendiği maçta görev alan oyunculardan Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, Yunus Akgün de İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanş maçında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Tete'yi görevlendirdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedeklerinde ise Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Baran Aksaka, Kazamcın Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.

TETE VE KEREM DEMİRBAY İLK KEZ 11'DE

AA-20230829-32023414-32023410-GALATASARAY_MOLDE (Large)

Galatasaray'ın yeni transferleri Tete ve Kerem Demirbay, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Brezilyalı futbolcu Tete, Molde ile oynanan ilk maçta sonradan oyuna girmişti.

Kerem Demirbay ise Trendyol Süper Lig'de iki maçta yedekten oyuna dahil olmuştu.

MIDTSJÖ KADRODA YOK

AA-20230829-32023429-32023423-GALATASARAY_MOLDE (Large)

Galatasaray'da Pendikspor'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, maçın kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmanın dün düzenlenen basın toplantısına katılan Midtsjö, Molde karşısında 3-2 kazanılan ilk maçın son golünü atmıştı.

Molde'nin basın toplantısına katılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.

MOLDE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

AA-20230829-32023429-32023425-GALATASARAY_MOLDE (Large)

Molde'de teknik direktör Erling Moe, ilk maça göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Norveç ekibinde Kristian Eriksen yedeğe çekilirken, yerine Markus Kaasa ilk 11'de görevlendirildi.

Molde müsabakaya Jacop Karlstrom, Eirik Haugan, Martin Bjornbak, Martin Ellingsen, Erling Knudtzon, Markus Kaasa, Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Kristoffer Haugen, Magnus Wolff Eikrem ve Ola Brynhildsen 11'i ile çıktı.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma büyük destek verdi.

Müsabakaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, RAMS Park'ın tribünlerini tamamen doldurdu.

Taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarını destekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray - Molde maçında kabus gibi 30 saniye!Galatasaray - Molde maçında kabus gibi 30 saniye!
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bileti kesildi!Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bileti kesildi!
Michy Batshuayi gidiyor, yıldız isim Kadıköy'e geliyor!Michy Batshuayi gidiyor, yıldız isim Kadıköy'e geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Molde Mauro Icardi son dakika haberler galatasaray şampiyonlar ligi son dakika haberleri dakika haberleri ak buruk n dakika haberleri iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.