MAÇ SONUCU: Galatasaray'a Molde karşısında ilk maç yetti! Aslan, Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdı...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Norveç temsilcisi Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray, 7. dakikada Mauro Icardi'nin penaltısıyla 1-0 öne geçti. Molde, 66. dakikada Hestad'ın sayısıyla skoru eşitledi. Aslan, 90+3. dakikada Angelino'nun frikikten attığı golle yeniden öne geçti ve başka gol olmadı.

Bu sonucun ardından ilk maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı - kırmızılılar toplam skoru 5-3'e getirdi ve adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

MUSLERA'NIN HATASI UCUZ ATLATILDI

Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından 37. saniyede Molde, Galatasaray savunmasının arkasına atılan uzun topla tehlike yarattı. Kalesini terk eden Muslera'nın topu istediği gibi uzaklaştıramaması sonrasında meşin yuvarlak, Eikrem'in önüne düştü. Ceza sahası dışından kaleyi düşünen Eikrem'in şutu auta gitti.

PENALTI VE GOL: ICARDI!

Galatasaray, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesi sonrası rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Kullanılan duran topta ceza sahası içinde bulunan Mauro Icardi, çekilerek yere düşürüldü ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 1-0'a getirdi.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Müsabakanın 31. dakikasında gelişen Molde atağında ceza sahasına giren Hestad, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla vuruşunu yapan futbolcunun şutunu son anda Muslera kornere çeldi.

MOLDE ETKİLİ GELDİ, 1-1 OLDU...

Karşılaşmanın ikinci yarısında topa daha fazla hükmeden taraf olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, savunmadan pasla çıkmak isterken, top kaybı yaptı ve Molde hızlı hücuma kalktı. Seri paslarla ceza sahasına giren Norveç ekibinde topla buluşan Hestad'ın vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

ANGELINO, 90+3'TE YAZDI: 2-1!

Galatasaray, ikinci yarıda aradığı golü 90+3. dakikada buldu. Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası kazanılan frikikte topun başına Angelino geçti. İspanyol futbolcunun şutu baraja çarptı ve ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Galatasaray, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

GALATASARAY'DA 3 FARKLI İSİM

Galatasaray'da ilk maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın rakibini geçen hafta Norveç'te 3-2 yendiği maçta görev alan oyunculardan Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, Yunus Akgün de İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanş maçında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Tete'yi görevlendirdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedeklerinde ise Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Baran Aksaka, Kazamcın Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.

TETE VE KEREM DEMİRBAY İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferleri Tete ve Kerem Demirbay, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Brezilyalı futbolcu Tete, Molde ile oynanan ilk maçta sonradan oyuna girmişti.

Kerem Demirbay ise Trendyol Süper Lig'de iki maçta yedekten oyuna dahil olmuştu.

MIDTSJÖ KADRODA YOK

Galatasaray'da Pendikspor'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, maçın kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmanın dün düzenlenen basın toplantısına katılan Midtsjö, Molde karşısında 3-2 kazanılan ilk maçın son golünü atmıştı.

Molde'nin basın toplantısına katılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.

MOLDE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Molde'de teknik direktör Erling Moe, ilk maça göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Norveç ekibinde Kristian Eriksen yedeğe çekilirken, yerine Markus Kaasa ilk 11'de görevlendirildi.

Molde müsabakaya Jacop Karlstrom, Eirik Haugan, Martin Bjornbak, Martin Ellingsen, Erling Knudtzon, Markus Kaasa, Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Kristoffer Haugen, Magnus Wolff Eikrem ve Ola Brynhildsen 11'i ile çıktı.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma büyük destek verdi.

Müsabakaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, RAMS Park'ın tribünlerini tamamen doldurdu.

Taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarını destekledi.

