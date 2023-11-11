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MAÇ SONUCU: Galatasaray'a Volkan Demirel engeli! Hatayspor, Cimbom'u devirdi...

11.11.2023 20:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın Süper Lig'deki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Hatayspor ise 3 maç aradan sonra kazandı. İşte kritik müsabakadan detaylar...

Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Hatayspor oldu.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Rigoberto Rivas ve 55. dakikada Ze Lamkel kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 28. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

Bu skorun ardından 10 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 31 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 3 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Hatayspor ise 17 puanla 9. sırada yer aldı.

Galatasaray, milli aranın ardından Alanyaspor'u konuk edecek. Hatayspor ise İstanbulspor deplasmanına çıkacak.

KAFA VURUŞU MUSLERA'DA KALDI!

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Hatayspor, 6. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Kullanılan kornerde savunmadan gelen Cengiz'in kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

KEREM'İN ŞUTU AUTA GİTTİ!

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Galatasaray, 9. dakikada çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Hakim Ziyech, ceza sahasına girdi ve içerideki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem'in kontrolü sonrasında yaptığı vuruş üstten auta gitti.

VAR KONTROLÜ SONRASINDA GOL KARARI! HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ...

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Karşılaşmadaki ilk gol 16. dakikada geldi. Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Ze Lamkel'in ortasını arka direkte Rivas tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. O esnada yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Ancak daha sonrasında yapılan VAR kontrolünün ardından golde ofsayt olmadığına karar verildi ve Hatayspor, 1-0 öne geçti.

ERCE'NİN BÜYÜK HATASINI ZAHA AFFETMEDİ!

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Galatasaray, 28. dakikada eşitliği sağladı. Sarı - kırmızılıların sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasına yapılan ortaya Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler çıktı. Kardeşler'in elinden kaçırdığı top, Zaha'nın önüne düştü. Fildişili yıldız, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

KEREM NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

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Galatasaray, 31. dakikada öne geçme fırsatını geri tepti. Hatayspor savunmasının arkasına atılan topla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta gitti.

DAVINSON'UN KAFA VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ!

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Sarı - kırmızılılar, ikinci yarının başlamasıyla birlikte 2. gole çok yaklaştı. 48. dakikada Hakim Ziyech'in kullandığı kornerde arka direkte iyi pozisyon alan Davinson Sanchez'in kafa vuruşu kaleci Erce'nin de müdahalesinin ardından direkten oyun alanına geri döndü.

HATAYSPOR HIZLI GELDİ, 2-1 OLDU!

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İkinci yarıya etkili başlayan taraf Galatasaray, ilk 10 dakikada rakip kaleye yüklendi. Hatayspor ceza sahasının hemen önünde yapılan top kaybı sonrasında Ömer Faruk Beyaz, şık hareketleriyle takımını kontraatağa çıkardı. Beyaz, orta alana kadar getirdiği topu Dele Bashiru'nun önüne bıraktı. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına giren Bashiru, çalımı sonrasında topu Ze Lamkel'e bıraktı. Lamkel de Boey'i çalımladı ve köşeye yaptığı vuruşla fileleri sarsarak takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

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Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Ligde topladığı 31 puanla haftaya lider giren Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 yenilen ilk 11'indeki Angelino ve Kaan Ayhan, yedeğe çekildi.

Okan Buruk, Hatayspor karşısında bu oyuncular yerine Kazımcan Karataş ve Oliveira'ya şans verdi.

Galatasaray sahaya, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Icardi ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kaan Ayhan, Nellson, Barış Alper Yılmaz, Ndombele ve Bakambu yer aldı.

HATAYSPOR'DA 4 EKSİK

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Ligde oynadığı son 3 maçta puan toplayamayan ve 14 puanla 9. sırada yer alan Hatayspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Boudjema ve Maksimovic ile kırmızı kart cezalısı Fernandes kadroda yer almadı.

Sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor maçında oynayamayan Dele-Bashiru ise ilk 11'deki yerini geri aldı.

Teknik direktör Volkan Demirel, Galatasaray karşısında sahaya Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas ve Dadashov ilk 11'ini sürdü.

Demir Sarıcalı, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Aabid Rayane, Aburjania, Görkem Sağlam, İbrahim Demir, Strandberg ve Hodzic yedek kulübesinde kaldı.

Akdeniz ekibinde Burak Bekaroğlu, Dadashov, Lamkel Ze sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY, ATATÜRK VE DEPREMİ UNUTMADI

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Sarı-kırmızılı oyuncular, ısınmaya "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız" yazılı pankart ve tişörtle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile futbolcu Christian Atsu'nun "Kalbimizdesin" yazısıyla anıldığı tişörtler yer aldı.

Futbolculara sahaya çıkarken taşıdıkları "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Tişört ve pankartlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin tamamına yakınını dolduran taraftarlardan alkış aldı.

Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi.

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