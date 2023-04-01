MAÇ SONUCU: Galatasaray, Adana Demirspor karşısında son dakikalarda galibiyete uzandı! Midtsjö ve Zaniolo 3 puanı getirdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve 90 dakika boyunca oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 87. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada penaltıdan Nicolo Zaniolo kaydetti.

Bu skorun ardından milli aradan galibiyetle dönen Galatasaray, puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 45 puanla 4. sırada yer buldu.

Galatasaray, gelecek haftayı BAY geçecek. Adana Demirspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

12. SANİYEDE İLK TEHLİKE

Galatasaray, henüz 12. saniyede köşe vuruşu kazandı. Mertens'in yaptığı ortaya Abdülkerim Bardakcı kafasıyla vurdu ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

KÖŞE VURUŞUNUN DÖNÜŞÜNDE GOL POZİSYONU...

Korner dönüşünde Adana Demirspor hızlı atak şansı yakaladı. Sol kanattan hareketlenen Emre Akbaba, ceza sahası içindeki Onyekuru'yu görmek istedi ancak son anda Torreira araya girdi ve mutlak gol şansını önledi.

ICARDI GOLLE BURUN BURUNA GELDİ

Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray çok etkili geldi. Orta alanda kazanılan top sonrası Kerem Aktürkoğlu ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluştu. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Mauro Icardi'yi gören Kerem'in pasında Arjantili futbolcunun şutunu çekeceği esnada araya Kevin Rodrigues girdi ve tehlikeyi savuşturdu.

EMRE AKBABA VE DİREK!

Adana Demirspor, Emre Akbaba ile gole çok yaklaştı. Mücadelenin 15. dakikasında gelişen atakta ceza sahasının dışında sağ kanatta topla buluşan Akbaba'nın soluna çekerek yerden yaptığı vuruş, direğin yanına çarparak auta gitti.

ABDÜLKERİM YİNE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Galatasaray'da Mauro Icardi, 18. dakikada rakip yarı alanda yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, faul düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Sergio Oliveira'nın ortasına iyi hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın altı pastan vuruşu az farkla auta gitti.

ONYEKURU DİREĞE TAKILDI

Adana Demirspor, 44. dakikada çok etkili geldi! Sol kanatta topla buluşan Henry Onyekuru'nun sağına çekip yaptığı vuruş direkten dışarı gitti.

GALATASARAY ATTI AMA OFSAYT!

Maçın 52. dakikasında gelişen Galatasaray atağında sol kanattan yapılan vuruşu kaleci Ertaç sektirdi, dönen topu Abdülkerim Bardakcı tamamladı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

NELSSON ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Adana Demirspor, 68. dakikada golle burun buruna geldi! Mavi Şimşekler'de Stambouli'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşu ağlara giderken son anda Victor Nelsson topla kale arasına girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 87: 1-0! MIDTSJÖ

Maçın son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 87. dakikada aradığı golü buldu. Oyuna sonradan giren Fredrik Midtsjö, Adana Demirspor savunmasından seken topa gelişine yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

ZANIOLO PENALTIDAN ATTI, G.SARAY RAHATLADI

Galatasaray, 90+6. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Nicolo Zaniolo, vuruşuyla fileleri sarstı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

OKAN BURUK'TAN 4 FARKLI HAMLE

Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti. Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu ise maçın kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana Demirspor karşısında Samuel Adekugbe, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i görevlendirdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rachica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Kazımcan Karataş oturdu.

MERTENS, 55 GÜN SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığı geçen Belçikalı futbolcu Dries Mertens, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'de 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra antrenmanda sakatlık geçiren Mertens, Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de başlayarak 55 gün aradan sonra sahalara döndü.

Belçikalı futbolcu, takımının son iki maçı olan Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor müsabakalarında forma giyemedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Adana Demirspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın yapıldığı Nef Stadı'nda tribünleri doldurdu.

Adana Demirsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.

ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor ise son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Vincenzo Montella, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de başlayan futbolculardan Mert Çetin ve Yusuf Sarı'yı yedeğe çekti.

İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Jorge Morel ve Henry Onyekuru'yu sahaya sürdü.

Adana Demirspor, maça Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, David Akintola, Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.



