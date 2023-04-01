SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. MAÇ SONUCU: Galatasaray, Adana Demirspor karşısında son dakikalarda galibiyete uzandı! Midtsjö ve Zaniolo 3 puanı getirdi...

MAÇ SONUCU: Galatasaray, Adana Demirspor karşısında son dakikalarda galibiyete uzandı! Midtsjö ve Zaniolo 3 puanı getirdi...

01.04.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve her iki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği maç, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo kaydetti. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Galatasaray, Adana Demirspor karşısında son dakikalarda galibiyete uzandı! Midtsjö ve Zaniolo 3 puanı getirdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve 90 dakika boyunca oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 87. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada penaltıdan Nicolo Zaniolo kaydetti.

Bu skorun ardından milli aradan galibiyetle dönen Galatasaray, puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 45 puanla 4. sırada yer buldu.

Galatasaray, gelecek haftayı BAY geçecek. Adana Demirspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

12. SANİYEDE İLK TEHLİKE

794b4368d850c3e04e977668e6963040

Galatasaray, henüz 12. saniyede köşe vuruşu kazandı. Mertens'in yaptığı ortaya Abdülkerim Bardakcı kafasıyla vurdu ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

KÖŞE VURUŞUNUN DÖNÜŞÜNDE GOL POZİSYONU...

07ae85c6-32e3-4f9a-8730-f04a8539f9c3

Korner dönüşünde Adana Demirspor hızlı atak şansı yakaladı. Sol kanattan hareketlenen Emre Akbaba, ceza sahası içindeki Onyekuru'yu görmek istedi ancak son anda Torreira araya girdi ve mutlak gol şansını önledi.

ICARDI GOLLE BURUN BURUNA GELDİ

7ecd00cdb9066fa254febb83fc578ca4

Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray çok etkili geldi. Orta alanda kazanılan top sonrası Kerem Aktürkoğlu ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluştu. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Mauro Icardi'yi gören Kerem'in pasında Arjantili futbolcunun şutunu çekeceği esnada araya Kevin Rodrigues girdi ve tehlikeyi savuşturdu.

EMRE AKBABA VE DİREK!

fbb2c8c3f6cd23e3ea0c6ca6c5b0c4d5

Adana Demirspor, Emre Akbaba ile gole çok yaklaştı. Mücadelenin 15. dakikasında gelişen atakta ceza sahasının dışında sağ kanatta topla buluşan Akbaba'nın soluna çekerek yerden yaptığı vuruş, direğin yanına çarparak auta gitti.

ABDÜLKERİM YİNE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

b29313f2c63f734c2aca37bdea237146

Galatasaray'da Mauro Icardi, 18. dakikada rakip yarı alanda yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, faul düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Sergio Oliveira'nın ortasına iyi hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın altı pastan vuruşu az farkla auta gitti.

ONYEKURU DİREĞE TAKILDI

03505570e1773a9a0654c98cec132be5

Adana Demirspor, 44. dakikada çok etkili geldi! Sol kanatta topla buluşan Henry Onyekuru'nun sağına çekip yaptığı vuruş direkten dışarı gitti.

GALATASARAY ATTI AMA OFSAYT!

AA-20230401-30740585-30740581-GALATASARAY_ADANA_DEMIRSPOR (Large)

Maçın 52. dakikasında gelişen Galatasaray atağında sol kanattan yapılan vuruşu kaleci Ertaç sektirdi, dönen topu Abdülkerim Bardakcı tamamladı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

NELSSON ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

b70ae229-9671-4bee-8a64-19d2d0810ef7

Adana Demirspor, 68. dakikada golle burun buruna geldi! Mavi Şimşekler'de Stambouli'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşu ağlara giderken son anda Victor Nelsson topla kale arasına girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 87: 1-0! MIDTSJÖ

943412b91de92b0939d9e39b9dec80ad

Maçın son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 87. dakikada aradığı golü buldu. Oyuna sonradan giren Fredrik Midtsjö, Adana Demirspor savunmasından seken topa gelişine yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

ZANIOLO PENALTIDAN ATTI, G.SARAY RAHATLADI

Galatasaray, 90+6. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Nicolo Zaniolo, vuruşuyla fileleri sarstı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

OKAN BURUK'TAN 4 FARKLI HAMLE

90a4b31a-2829-451e-89bd-d13f768ba1d0

Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti. Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu ise maçın kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana Demirspor karşısında Samuel Adekugbe, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i görevlendirdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rachica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Kazımcan Karataş oturdu.

MERTENS, 55 GÜN SONRA DÖNDÜ

AA-20230401-30740568-30740558-GALATASARAY_ADANA_DEMIRSPOR (Large)

Galatasaray'da sakatlığı geçen Belçikalı futbolcu Dries Mertens, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'de 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra antrenmanda sakatlık geçiren Mertens, Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de başlayarak 55 gün aradan sonra sahalara döndü.

Belçikalı futbolcu, takımının son iki maçı olan Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor müsabakalarında forma giyemedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

8f13d0e4-439c-4e52-8fc8-109201637855

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Adana Demirspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın yapıldığı Nef Stadı'nda tribünleri doldurdu.

Adana Demirsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.

ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

4a0a5ccb0b03a144c80a264d3c9581b6

Adana Demirspor ise son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Vincenzo Montella, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de başlayan futbolculardan Mert Çetin ve Yusuf Sarı'yı yedeğe çekti.

İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Jorge Morel ve Henry Onyekuru'yu sahaya sürdü.

Adana Demirspor, maça Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, David Akintola, Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belözoğlu, Tolunay Kafkas'a ilk maçında şans tanımadı! Belözoğlu, Tolunay Kafkas'a ilk maçında şans tanımadı!
İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...
Canlı yayın açtı, 60 dakikada servet kaybetti!Canlı yayın açtı, 60 dakikada servet kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor son dakika haberler galatasaray maç sonucu gs son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak erden spor tot n dakika haberleri spor to iyet maç,

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Trabzonspor-Kayserispor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı!

Trabzonspor-Kayserispor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı!

Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau hakkında söyledikleri olay oldu

Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau hakkında söyledikleri olay oldu

Augsburg, Berisha'nın bonservisini alıyor!

Augsburg, Berisha'nın bonservisini alıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.