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MAÇ SONUCU: Galatasaray'dan Başakşehir'e geçit yok! Sarı - kırmızılılar yine kazandı ve seriye bağladı...

23.09.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rams Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve oldukça yüksek bir temponun ortaya koyulduğu maçta kazanan taraf Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılar, konuk olduğu rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Başakşehir ise Çağdaş Atan yönetiminde ilk kez yenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Rams Başakşehir ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana ve mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Ziyech ve 50. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 64. dakikada Leo Dubois'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Başakşehir ise 3 puanla 17. basamakta yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

DAVINSON, GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

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Galatasaray, henüz maçın 3. dakikasında öne geçme fırsatı yakaladı. Kazımcan Karataş, rakip yarı alanın solunda kazanılan taç atışını ceza sahasına gönderdi. O sırada altı pas üzerinde yer alan Davinson Sanchez hamlesini yaptı ancak top auta gitti.

TETE'NİN ŞUTU AZ FARKLA AUTA GİTTİ!

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Sarı - kırmızılılar, 6. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Başakşehir ceza sahasının önünde topla buluşan Tete, soluna çektiği meşin yuvarlağı ayak içiyle kaleye göndermek istedi ancak vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

BAŞAKŞEHİR DİREĞE TAKILDI!

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Başakşehir, ilk etkili atağını 25. dakikada geliştirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Karzev'in şutu, savunmadaki Abdülkerim'e çarptı ve üst direkten korkere çıktı.

HAKIM ZIYECH'TEN MÜTHİŞ GOL!

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Galatasaray, aradığı golü 43. dakikada buldu. Sağ kanatta topla buluşan Tete, ceza sahası önündeki Hakim Ziyech'i gördü. Kontrolü sonrasında havalanan topa yere inmeden harika bir vuruş yapan Faslı yıldız, mein yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.

OLIVEIRA'NIN KAFA VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ!

Sarı - kırmızılılar, golün ardından ataklarına devam etti. Sol kanatta topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, rakibini çalımlamasının ardından ceza sahasına ortasını yaptı. Sergio Oliveira, müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla kaleyi düşündü. Portekizli yıldızın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

PENALTI VE GOL: ICARDI!

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İkinci yarının başlamasıyla birlikte Galatasaray, ataklarını sürdürdü. Devrenin hemen başında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarktı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mauro Icardi, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

DUBOIS, ESKİ TAKIMINA KARŞI ATTI!

Karşılaşmanın 64. dakikasında orta alanın sağında topla buluşan Deniz Türüç, koşu yapan Leo Dubois'yı gördü. Ceza sahası içine giren Fransız futbolcunun ayak içiyle yaptığı vuruş Davinson Sanchez'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.

BURUK'TAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de önemli değişiklikler yapıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynadığı maçın kadrosuna göre 5 değişiklikle RAMS Başakşehir karşısına çıktı.

Kopenhag maçında görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens yedeğe çekilirken, Victor Nelsson ise kadroda yer almadı.

RAMS Başakşehir maçında bu futbolcuların yerlerine Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Mateus Tete ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu oturdu.

NELSSON KADRODA YOK

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olması için izin verilen Nelsson'un kadroya alınmadığı bildirildi.

SANCHEZ, İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu, yeni takımıyla ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verdi.

Bu arada teknik direktör Okan Buruk'un savunmanın solunda Angelino'nun yerine görev verdiği Kazımcan Karataş da bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

TARAFTARDAN KEREM'E DESTEK

Karşılaşmayı takip etmek için kendilerine ayrılan tribünü dolduran Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

Tribündeki taraftarlar, Kopenhag maçında bazı taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği Kerem Aktürkoğlu'nu tezahüratlarla tribüne çağırdı.

Kerem Aktürkoğlu da taraftarlarınn bulunduğu tribüne giderek "üçlü" çektirdi.

ÇAĞDAŞ ATAN, İLK İÇ SAHA MAÇINA ÇIKTI

Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının başında ilk iç saha maçına çıktı.

Başakşehir'in başında ilk maçına geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında çıkan Çağdaş Atan, 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı.

Çağdaş Atan, İstanbulspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Atan, Cemali Sertel, Deniz Türüç ve Dimitrios Pelkas'ın yerine, Leo Dubois, Emmanuel Dennis ve kart cezası sona eren Ousseynou Ba'ya ilk 11'de görev verdi.

Genç teknik adam takımını sahaya, Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay Özcan, Aleksic, Serdar Gürler, Dennis ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.

DUBOIS, GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ 11'DE

RAMS Başakşehir'in transfer döneminin son günü Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois, eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Dubois, Başakşehir'le ilk maçına geçtiğimiz hafta oynanan İstabulspor mücadelesinde çıkmış ve Pelkas'ın attığı golde pasın veren isim olmuştu.

Başakşehir'in bir diğer yeni transferi Dennis de turuncu-lacivertli takımda ilk kez ilk 11'de görev aldı.

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