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MAÇ SONUCU: Galatasaray doludizgin devam ediyor! Aslan, Alanyaspor engelini 4 golle aştı...

18.04.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte puanını 69'a yükselten Cimbom, liderliğini sürdürdü. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Galatasaray doludizgin devam ediyor! Aslan, Alanyaspor engelini 4 golle aştı...

Son dakika haberleri: Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 42. dakikada Mauro Icardi, 48. dakikada Dries Mertens ve 63. dakikada Milot Rashica kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 17. dakikada penaltıdan Efecan Karaca ile geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 69'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Alanyaspor ise 32 puanla 11. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Alanyaspor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN!

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Galatasaray, karşılaşmanın 3. dakikasında etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica, çizgiye inmeden ceza yayı üzerindeki Dries Mertens'e pasını çıkardı. Belçikalı futbolcunun gelişine vuruşu kaleci Runarsson'da kaldı.

ICARDI KAFASIYLA AŞIRTTI, KALECİ HATA YAPMADI

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Sarı - kırmızılılar 12. dakikada Mauro Icardi ile gole yaklaştı. Torreira'nın Alanyaspor ceza sahasına gönderdiği topa kafasıyla aşırtma bir vuruş yapan Icardi'nin şutunda kaleci Runarsson, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol edebildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI GOL PERDESİNİ AÇTI!

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Galatasaray, 14. dakikada Milot Rashica'nın yerde kalmasıyla ceza sahasının sağ çizgisinden bir serbest vuruş kazandı. Sarı - kırmızılılarda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına iyi pozisyon alan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

PENALTI VE 1-1: EFECAN KARACA!

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Cimbom'un öne geçme sevinci 3 dakika sürdü! Karşılaşmanın 15. dakikasında gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içine giren ve çizgiye inip ortasını yapan Yusuf Özdemir, Sacha Boey'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 17. dakikada topun başına geçen Efecan Karaca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

ICARDI'DEN MÜTHİŞ TEK VURUŞ! 2-1...

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Galatasaray, ilk 45 dakikanın bitimine 3 dakika kala yeniden öne geçti! Sarı - kırmızılıların sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Dries Mertens, ceza sahası içine yerden bir orta yaptı. Ön direğe iyi bir koşu yapan Mauro Icardi, yaptığı tek vuruşla ağları buldu ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI! MERTENS...

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Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Dries Mertens, rakip ceza alanına yakın bir bölgeden vuruşunu yaptı ve kaleci Runarsson'u mağlup ederek skoru 3-1'e getirdi.

RASHICA VE 4-1!

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Galatasaray, golden sonra da ataklarına devam etti! Sarı - kırmızılıların sol kanattan gelişen atağında Adekugbe'nin ceza sahası içine yerden yaptığı ortayı Milot Rashica kayarak tamamladı ve Galatasaray'ı 4-1 öne geçirdi.

GALATASARAY'DA DEĞİŞİKLİK YOK

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Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Corendon Alanyaspor karşısına, Yukatel Kayserispor'a karşı oynadığı ilk 11 ile sahaya çıktı.

Galatasaray maça; Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kaan Ayhan, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.

Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.

ALANYASPOR'DA 3 FARKLI İSİM

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Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 29. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan isimlerden Furkan Bayır'ın yerine Leroy Fer, Jure Balkovec'in yerine Yusuf Özdemir ve Umut Güneş'in yerine de Arnaud Lusamba ilk 11'de sahaya çıktı.

Corendon Alanyaspor'un Galatasaay karşısındaki ilk 11'i; Alex Runarsson, Pedro Pereira,Khadim Rassoul, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Idrissa Doumbia, Arnaud Lusamba, Efecan Karaca, Ivan Cavaleiro, Ahmed Hassan'dan oluştu.

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