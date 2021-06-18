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MAÇ SONUCU | Hırvatistan 1-1 Çekya

18.06.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 D Grubu'ndaki Hırvatistan - Çekya mücadelesi 1-1 sona erdi.

MAÇ SONUCU | Hırvatistan 1-1 Çekya

EURO 2020 D Grubu 2. maçında Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Çekya, 37. dakikada golcüsü Schick'in attığı golle öne geçerken, Hırvatistan'ın beraberlik sayısı 47. dakikada Ivan Perisic'ten geldi. Hırvatistan'da Domagoj Vida, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu skorun ardından Hırvatistan gruptaki ilk puanını aldı, Çekya ise 4 puana yükseldi.

Grubun son haftasında Çekya ile İngiltere karşılaşacakken, Hırvatistan ise İskoçya ile kozlarını paylaşacak.

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