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MAÇ SONUCU: İstanbulspor kaçtı, Antalyaspor yakaladı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı...

19.04.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve adeta bir gol düellosuna dönüşen müsabakada kazanan çıkmadı. İstanbulspor ile Antalyaspor, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: İstanbulspor kaçtı, Antalyaspor yakaladı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı...

İstanbulspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Adeta bir heyecan fırtınasının yaşandığı maçta tam 6 gol atıldı ancak kazanan çıkmadı.

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Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibin gollerini 6. dakikada Eduard Rroca, 45. dakikada Mahamadou Ba ve 55. dakikada Onur Ergün kaydetti. Antalyaspor'un sayılarını ise 42. dakikada Fernando ile 51. ve 88. (P) dakikalarda Haji Wright kaydetti.

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Bu skorun ardından İstanbulspor, 28 puanla 15. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisi 3 maça çıkan Antalyaspor ise 33 puanla 10. basamakta yer buldu.

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İstanbulspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Sivasspor'u konuk edecek.

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