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  4. MAÇ SONUCU | Juventus-Parma: 2-1 (Ronaldo gol sayısını 16 yaptı)

MAÇ SONUCU | Juventus-Parma: 2-1 (Ronaldo gol sayısını 16 yaptı)

İTALYA HABERLERİ  | 20.01.2020 00:50 | Son Güncelleme

Serie A'nın 20. haftasında lider Juventus, Parma'yı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 yendi. Ronaldo ligdeki gol sayısını 16'ya yükseltirken, Juventus da bu galibiyetle Inter ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

MAÇ SONUCU | Juventus-Parma: 2-1 (Ronaldo gol sayısını 16 yaptı)

Torino'daki Allianz Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Juventus, 43. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında konuk takım, Andreas Cornelius ile skorda dengeyi kurdu: 1-1.

RONALDO YİNE SAHNEDE

Juventus'tan bu gole yanıt gecikmedi ve Ronaldo, bir kez daha Siyah-Beyazlılar'ı 2-1 üstün duruma getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Parma'yı 2-1 yenen Juventus, puanını 51'e yükseltti. Bu sonuçla lider Juventus, en yakın takipçisi Inter’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak aradaki puan farkını 4'e çıkardı.

Juventus'un rakibi Parma ise bu sezonki 8. yenilgisini tattı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Serie A juventus parma cristiano ronaldo inter

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