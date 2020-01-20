MAÇ SONUCU | Juventus-Parma: 2-1 (Ronaldo gol sayısını 16 yaptı)

Torino'daki Allianz Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Juventus, 43. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında konuk takım, Andreas Cornelius ile skorda dengeyi kurdu: 1-1.
Juventus'tan bu gole yanıt gecikmedi ve Ronaldo, bir kez daha Siyah-Beyazlılar'ı 2-1 üstün duruma getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Parma'yı 2-1 yenen Juventus, puanını 51'e yükseltti. Bu sonuçla lider Juventus, en yakın takipçisi Inter’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak aradaki puan farkını 4'e çıkardı.
Juventus'un rakibi Parma ise bu sezonki 8. yenilgisini tattı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı.
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