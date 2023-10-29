SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. MAÇ SONUCU: Karagümrük ile Trabzonspor yenişemedi! Abdullah Avcı, ilk puan kaybını yaşadı...

MAÇ SONUCU: Karagümrük ile Trabzonspor yenişemedi! Abdullah Avcı, ilk puan kaybını yaşadı...

29.10.2023 17:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrılırken, bordo - mavili takımın başında ikinci maçına çıkan Abdullah Avcı, ilk puan kaybını yaşadı. Öte yandan Trabzonspor da bu sezon ilk beraberliğini aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan ve mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. puan kaybını yaşayan Trabzonspor, 16 puanla 5. sırada yer aldı. Karagümrük ise 10 puanla 11. basamakta yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Karagümrük ise Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak.

BORDO - MAVİLİLER İLK KEZ BERABERE KALDI

AA-20231029-32564532-32564522-VAVACARS_FATIH_KARAGUMRUK_TRABZONSPOR (Large)

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk kez sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. Fırtına, bu maç öncesi 5 galibiyet - 4 mağlubiyet almıştı.

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

AA-20231029-32564532-32564516-VAVACARS_FATIH_KARAGUMRUK_TRABZONSPOR (Large)

Karşılaşmanın 15. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında sol kanatta topla buluşan Paul Onuachu, içeriye yerden sert bir orta yaptı. Karagümrük savunmasının hamlesiyle meşin yuvarlak ağlara doğru yöneldi ancak son anda kaleci araya girerek tehlikeyi önledi.

MENDY, DİREĞE TAKILDI!

AA-20231029-32564532-32564520-VAVACARS_FATIH_KARAGUMRUK_TRABZONSPOR (Large)

Trabzonspor, 30. dakikada öne geçme fırsatı yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca'nın yay üzerine çevirdiği topa plase bırakan Mendy'nin şutu direkten geri döndü.

KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ İPTAL!

AA-20231029-32564532-32564514-VAVACARS_FATIH_KARAGUMRUK_TRABZONSPOR (Large)

Müsabakanın 40. dakikasında sol kanattan gelişen Karagümrük atağında ceza sahasına yapılan orta kafalardan sekti ve arka direkteki Güven Yalçın ile buluştu. İlk vuruşu direkten dönen Yalçın, ikinci pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak o esnada kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol iptal edildi.

ONUACHU ATTI, İPTAL EDİLDİ!

Karşılaşmanın son anlarında rakip kaleye yüklenen Trabzonspor, 83. dakikada golü buldu ancak filelere giden top, geçersiz sayıldı. Ceza sahasına yapılan ortaya yükselen ve vuruşunu yapan Onuachu ağları sarstı. Hakem, golcü futbolcunun yükseldiği esnada faul yaptığına hükmetti ve golü geçersiz saydı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Wanda Nara'ya kötü haber! Lösemi...Wanda Nara'ya kötü haber! Lösemi...
Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı!Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı!
Cumhuriyetin 100. yılına özel 2 bin 23 kilometre yüzdüCumhuriyetin 100. yılına özel 2 bin 23 kilometre yüzdü
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika haberler karagümrük son dakika haberleri dakika haberleri ak trabzonspor, atatürk olimpiyat n dakika haberleri maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.