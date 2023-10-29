MAÇ SONUCU: Karagümrük ile Trabzonspor yenişemedi! Abdullah Avcı, ilk puan kaybını yaşadı...

Son dakika haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan ve mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. puan kaybını yaşayan Trabzonspor, 16 puanla 5. sırada yer aldı. Karagümrük ise 10 puanla 11. basamakta yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Karagümrük ise Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak.

BORDO - MAVİLİLER İLK KEZ BERABERE KALDI

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk kez sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. Fırtına, bu maç öncesi 5 galibiyet - 4 mağlubiyet almıştı.

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

Karşılaşmanın 15. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında sol kanatta topla buluşan Paul Onuachu, içeriye yerden sert bir orta yaptı. Karagümrük savunmasının hamlesiyle meşin yuvarlak ağlara doğru yöneldi ancak son anda kaleci araya girerek tehlikeyi önledi.

MENDY, DİREĞE TAKILDI!

Trabzonspor, 30. dakikada öne geçme fırsatı yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca'nın yay üzerine çevirdiği topa plase bırakan Mendy'nin şutu direkten geri döndü.

KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ İPTAL!

Müsabakanın 40. dakikasında sol kanattan gelişen Karagümrük atağında ceza sahasına yapılan orta kafalardan sekti ve arka direkteki Güven Yalçın ile buluştu. İlk vuruşu direkten dönen Yalçın, ikinci pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak o esnada kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol iptal edildi.

ONUACHU ATTI, İPTAL EDİLDİ!

Karşılaşmanın son anlarında rakip kaleye yüklenen Trabzonspor, 83. dakikada golü buldu ancak filelere giden top, geçersiz sayıldı. Ceza sahasına yapılan ortaya yükselen ve vuruşunu yapan Onuachu ağları sarstı. Hakem, golcü futbolcunun yükseldiği esnada faul yaptığına hükmetti ve golü geçersiz saydı.







