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MAÇ SONUCU: Liverpool: 2 - 2 Manchester City:

04.10.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi'ndeki haftanın maçında kazanan çıkmadı. İkinci yarıda gollerin atıldığı karşılaşmada Liverpool ile Manchester City 2-2 berabere kaldı.

MAÇ SONUCU: Liverpool: 2 - 2 Manchester City:

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın maçında Liverpool ile Manchester City arasındaki maç 2-2 sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 59. dakikasında Mane sahneye çıktı. Mohamed Salah orta sahadan taşıdığı topu ceza sahası sağ içine bıraktı. Sane çaprazdan müthiş vurarak ağları havalandırdı, Liverpool: 1 - Manchester City: 0.

10 dakika sonra Phil Foden sahneye çıktı. Güzel organizasyon sonunda Foden sert bir vuruşla topu uzak direğin yanından ağlarla buluşturarak skoru 1-1 yaptı.

Maçın yıldızı ve bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mohamed Salah, 76. dakikada ceza sahası dışından aldığı topla rakiplerini birbir geçerek meşin yuvarlağı Manchester city ağlarına gönderdi.

81'de ise Kevin De Bruyne kendi başlattığı atakta harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-2 yaptı.

Son dakikalarda Rodri, Fabinho'ya yaptığı mükemmel müdaheleyle gol izni vermedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 15, Manchester City ise 14 yaptı.

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Liverpool
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