MAÇ SONUCU: Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray! Aslan, Başakşehir'i tek golle devirdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra galibiyet alan Galatasaray, puanını 73'e yükselterek en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Ümraniyespor'u konuk edecek.

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN!

Galatasaray, 4. dakikada oldukça etkili bir atak geliştirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ancak kaleci Muhammed Şengezer son anda araya girdi. Meşin yuvarlak, ceza yayı üzerindeki Dries Mertens'in önüne düştü. Belçikalı futbolcunun ilk vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Dönen topa bir kez daha vuran Mertens'in şutu savunmaya çarptı ve üstten kornere gitti.

TORREIRA KALE AĞZINDAN KAÇIRDI!

Sarı - kırmızılılar, 14. dakikada gole bir kez daha çok yaklaştı. Rakip yarı alanın solunda kazanılan taç atışını Kazımcan Karataş uzun kullandı. Topa iyi yükselen Mauro Icardi'nin ceza sahası içine çevirdiği topa altı pas yakınında gelişine vuran Torreira'nın vuruşunda savunma son anda araya girdi.

MUSLERA'DAN DENİZ TÜRÜÇ'E GEÇİT YOK!

Başakşehir, 26. dakikada çok etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in pasıyla ceza yayı üzerinde yer alan Deniz Türüç, rakibini çalımlayıp şutunu çekti. Galatasaray kalecisi Muslera, oldukça sert topu uzanarak kornere çeldi.

VAR KONTROLÜ, PENALTI VE GOL: ICARDI!

Galatasaray, 45+5. dakikada penaltı kazandı! Sarı - kırmızılıların sol kanattan geliştirdiği atakta Sergio Oliveira'nın ceza sahasına yaptığı orta Deniz Türüç'ten sekerek arka tarafa açıldı. Topun dışarı çıkmasıyla birlikte VAR'ı dinleyen hakem Halil Umut Meler'e izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu inceleyen Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mauro Icardi, çok sert bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü 45+8. dakikada kaydetti.

MUSLERA'DA HARİKA KURTARIŞ!

İkinci yarının ilk tehlikeli atağı Başakşehir'den geldi. 59. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Deniz Türüç, soluna çekti ve ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Fernando Muslera, son anda köşeye giden topu kornere çeldi.

KORNERDE SEKEN TOP DİREKTEN DIŞARI GİTTİ!

Başakşehir, saha içinde yaşanan gerginlik nedeniyle kazandığı korneri 62. dakikada kullanabildi. Deniz Türüç'ün ön direğe yaptığı ortayı Mahmut Tekdemir arka tarafa göndermek istedi. Galatasaray savunmasına çarpan top, direkten dışarı gitti.

BURUK'TAN TEK FARLI HAMLE

Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri derbide görev alan oyunculardan Samuel Adekugbe'yi yedeğe çekti.

Okan Buruk, Medipol Başakşehir karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Kazımcan Karataş'a görev verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Sam Adekugbe'nin yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.

BELÖZOĞLU'NDAN 6 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Bitexen Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında Şener Özbayraklı, Edgar Ie, Caner Erkin, Berkay Özcan, Adnan Januzaj ile sakatlığı bulunan Patryk Szysz'nin yerine cezaları biten Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, sakatlığı geçen Serdar Gürler ile Lucas Lima'yı sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu, Adnan Januzaj, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Berkay Özcan, Edgar Ie, Stefano Okaka ve Caner Erkin yer aldı.

KAZIMCAN, 16 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da genç futbolcu Kazımcan Karataş, Süper Lig'de 16 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Kazımcan Karataş, ligde son olarak 15. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Galatasaray'da Yusuf Demir, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram da maçın kadrosuna alınmadı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk yarışındaki takımlarını önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı.

Maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini tamamen doldurdu.

Takımlarını coşkulu bir şekilde destekleyen taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk hedefiyle ilgili pankartlar açtı.

BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ

Medipol Başakşehir'de 2 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamadı.

Sakatlıkları bulunan Patryk Szysz ve Eden Karzev takımdaki yerlerini alamadı.

