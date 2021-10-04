SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. MAÇ SONUCU | River Plate 2-1 Boca Juniors

MAÇ SONUCU | River Plate 2-1 Boca Juniors

04.10.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın önemli derbilerinden River Plate - Boca Juniors karşılaşmasında kazanan River Plate oldu.

MAÇ SONUCU | River Plate 2-1 Boca Juniors

Arjantin'de Süper Clasico'da iki ezeli rakip River Plate ile Boca Juniors karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi River Plate oldu.

Boca Juniors'ta Marcos Rojo 16. dakikada kırmızı kart gördü. River Plate, Boca Juniors'ın 10 kişi kalmasının ardından 25 ve 43. dakikada Julian Alvarez'in golleriyle galibiyete ulaştı.

Boca Juniors deplasmanda 90+3. dakikada Carlos Zambrano ile durumu 2-1 yaptı ama bu gol sadece skoru belirledi.

Bu galibiyetin ardından lider River Plate puanını 30'a yükseltti. Boca Juniors 21 puanda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
5 bin liralık faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı! 1 ay arayla ikinci şoku yaşadı5 bin liralık faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı! 1 ay arayla ikinci şoku yaşadı
Libertadores Kupası'nda finalin adı belli olduLibertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

Gizledikleri tüm mal varlıkları ifşa oldu! Şaşırtan isimler

Gizledikleri tüm mal varlıkları ifşa oldu! Şaşırtan isimler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Galatasaray'ın attığı gole tepki yağıyor! Faul var mı?

Galatasaray'ın attığı gole tepki yağıyor! Faul var mı?

Galatasaray'dan mükemmel geri dönüş

Galatasaray'dan mükemmel geri dönüş

Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım!

Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.