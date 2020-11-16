MAÇ SONUCU: Slovenya 2-1 Kosaova

UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ile Kosova karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Slovenya üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmada Kosova'nın golü 58. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Slovenya'nın golleri ise 63. dakikada Jasmin Kurtic ve 90+3. dakikada Josip Ilicic'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Slovenya gruptaki puanını 13'e yükseltti. Kosova ise 5 maç sonunda 2 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti.
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