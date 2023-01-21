MAÇ SONUCU: Süper Lig'de inanılmaz maç! Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i, Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'sını 90+'da devirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk etti. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen maçta kazanan taraf Başakşehir oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Danijel Aleksic, 90+9. dakikada penaltıdan Deniz Türüç ve 90+11. dakikada Patryk Szysz kaydetti. Ev sahibi ekibin sayısı ise 16. dakikada Yasin Özcan'dan geldi.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Başakşehir, 37 puanla 3. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Kasımpaşa ise 19 puanla 14. sırada yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

BELÖZOĞLU'NDAN 5 DEĞİŞİKLİK

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Belözoğlu; Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Szysz, Mesut Özil ve Chouiar yerine Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler’e görev verdi.

