MAÇ SONUCU: Süper Lig'de inanılmaz maç! Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i, Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'sını 90+'da devirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk etti. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen maçta kazanan taraf Başakşehir oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Danijel Aleksic, 90+9. dakikada penaltıdan Deniz Türüç ve 90+11. dakikada Patryk Szysz kaydetti. Ev sahibi ekibin sayısı ise 16. dakikada Yasin Özcan'dan geldi.
Bu skorun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Başakşehir, 37 puanla 3. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Kasımpaşa ise 19 puanla 14. sırada yer buldu.
Başakşehir, gelecek hafta arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.
Belözoğlu; Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Szysz, Mesut Özil ve Chouiar yerine Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler’e görev verdi.