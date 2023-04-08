MAÇ SONUCU: Trabzonspor, İstanbul'da kayıp! Kasımpaşa, Kemal Özdeş dönemindeki ilk maçında bordo - mavilileri devirdi...

Son dakika haberleri: Kasımpaşa ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da üst seviyede mücadele sergilediği ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçta kazanan taraf Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Lacivert - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mounir Chouiar ve 76. dakikada penaltıdan Eysseric kaydetti.

Geçtiğimiz haftayı hükmen galibiyetle kapatan Kasımpaşa, bu sonuçla üst üste ikinci kez kazanmış oldu ve puanını 32'ye yükselterek 10. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 44 puanla 6. basamakta yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

GÜNAY, GOMEZ'E GEÇİT VERMEDİ!

Maçın 15. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Maxi Gomez, topla birlikte ceza sahasına girdi. Açısı daralan Uruguaylı yıldızın vuruşunu kaleci Günay Güvenç son anda çeldi.

MOUNIR'DEN MÜTHİŞ FRİKİK

Kasımpaşa, 29. dakikada kaleyi cepheden gören bir mesafeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mounir Chouiar, yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikle kaleci Uğurcan Çakır'ı mağlup etti ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

UĞURCAN GOLÜ ÖNLEDİ!

Karşılaşmanın 55. dakikasında Kasımpaşa etkili geldi. Lacivert - beyazlıların santrfor oyuncusu Mamadou Fall, ceza sahası içinde topla buluştu. Kontrolü sonrasında vuruşunu yapan Fall'un şutunu Uğurcan Çakır son anda kurtardı.

GOL İPTAL EDİLDİ!

Kasımpaşa, 57. dakikada Mustafa Eskihellaç ile farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor savunmasının büyük hatası sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Eskihellaç, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR kontrolü sonrasında Eskihellaç'ın golü, 'faul' gerekçesiyle iptal edildi.

EYSSERIC, PENALTIDAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Kasımpaşa, 75. dakikada etkili bir atak geliştirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Mamadou Fall, rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçirdi.

TRABZONSPOR'UN BAŞINDA İHSAN DERELİOĞLU YER ALDI

Kasımpaşa ile Trabzonspor'un teknik ekiplerinin başında yeni isimler yer aldı.

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra yerine getirilen yardımcısı Orhan Ak'ın da görevi 3 maç sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne elenen Trabzonspor'da Orhan Ak'ın istifa etmesiyle bordo-mavili ekibi Kasımpaşa müsabakasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu hazırladı.

Derelioğlu, ligin 28. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta teknik sorumlu unvanıyla takımın başında sahaya çıktı.

DERELİOĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, son yapılan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa maçına Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Lazar Markovic ve Maxi Gomez ilk 11'iyle çıktı.

Bordo-mavili ekibin yedek kulübesinde ise Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Umut Bozok, Edin Visca, Marek Hamsik, Bruno Peres, Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi ve Arif Boşluk görev bekledi.

Derelioğlu, bordo-mavililerin 3-1 yenilerek kupaya çeyrek finalde veda ettiği MKE Ankaragücü karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Visca ile Peres'i Kasımpaşa karşısında yedeğe çekti. 61 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Bakasetas ile Eren'i oynattı.

KEMAL ÖZDEŞ, 3. DÖNEMİNİN İLK SINAVINA ÇIKTI

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş, lacivert-beyazlılardaki 3. dönemindeki ilk sınavına çıktı.

Selçuk İnan ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kemal Özdeş, ilk sınavını Trabzonspor karşısında verdi.

Kemal Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

2018'de Kasımpaşa'nın başındaki son maçına 4-2 kaybedilen Trabzonspor mücadelesiyle çıkan Özdeş, 2019'daki ikinci dönemine ise 1-1'lik Trabzonspor beraberliğiyle başlamıştı.

Kemal Özdeş, üçüncü dönemindeki ilk maçına da Trabzonspor karşısında çıktı.

Tecrübeli teknik adam, maçta Günay Güvenç, Fabiano Silva, Tarkan Serbest, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Mustafa Eskihellaç, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Haris Hajradinovic, Mounir Chouiar ve Mamadou Fall ilk 11'ini sahaya sürdü.

Lacivert-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Erdem Canpolat, Ryan Donk, Tunay Torun, Fode Koita, Ahmed Ben Ouanes, Ahmet Emin Engin, Stephane Bahoken, Mickael Tırpan, Aytaç Kara ile Florent Hadergjonaj yer aldı.

