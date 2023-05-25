MAÇ SONUCU: Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Fenerbahçe ile karşılaşacak...

Son dakika haberleri: MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan çıkmadı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve toplam skor 2-2 olduğu için uzatmalara gidildi.

Uzatmaların ilk devresinde gol olmazken, ikinci yarıda Başakşehir ağları sarstı ve maçta durumu 2-2'ye, toplam skoru ise 3-2'ye getirdi.

Ev sahibi Ankaragücü'nün gollerini 11. dakikada Ali Sowe ve 89. dakikada Tasos kaydetti. Başakşehir'in sayıları ise 61. dakikada Serdar Güler ile 111. dakikada Keny'den geldi.

Bu sonucun ardından toplam skorda 3-2 öne geçen Başakşehir, Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ekip oldu. Turuncu - lacivertliler, finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

ALİ SOWE, GOL PERDESİNİ AÇTI!

Maça oldukça hareketli başlayan Ankaragücü, aradığı golü 11. dakikada buldu. Hızlı hücuma çıkan sarı - lacivertli ekipte Kitsiou'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Ali Sowe, köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ADRESE TESLİM ORTA VE GOL: SERDAR GÜRLER!

İkinci yarıya etkili başlayan taraf olan Başakşehir, beraberlik golünü 61. dakikada kaydetti. Sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün adrese teslim ortasına iyi pozisyon alan Serdar Gürler kafasıyla vurdu ve fileleri sarsarak maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

89'DA GOL GELDİ, MAÇ UZADI!

Ankaragücü, karşılaşmayı uzatmalara götürebilmek son dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. 89. dakikada gelişen atakta sağ kanatta topu kontrol eden Gökhan Töre'nin ortası kafalardan sekti ve arka direkte Tasos'la buluştu. Yunan futbolcu önüne düşen meşin yuvarlağı tamamladı ve skoru 2-1'e getirerek maçı uzatmaya götürdü.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

Ankaragücü'nde Mujakic, 96. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Taç esnasında hakem Ali Şansalan'ın değişiklik için atışı bekletmesine sinirlenen futbolcu, önce itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Daha sonra Şansalan'ı alkışlayan Mujakic, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

CANER'İN ASİSTİ, KENY'NİN GOLÜ!

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte Ankaragücü ceza sahasına iyice yüklenen Başakşehir, aradığı golü 111. dakikada buldu. Sağ kanattaki Caner Erkin'in ortasına iyi yükselen Keny, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti.



