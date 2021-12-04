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MAÇ SONUCU | West Ham United 3-2 Chelsea

04.12.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea, deplasmanda West Ham United'a 87. dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU | West Ham United 3-2 Chelsea

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında ligin lideri Chelsea, West Ham United deplasmanına konuk oldu.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-2'lik West Ham United'ın üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada West Ham United'ın golleri se 40. dakikada penaltıdan Manuel Lanzini, 56. dakikada Jarrod Bowen ve 87. dakikada Arthur Masuaku'dan geldi. Chelsea'nin gollerini ise 28. dakikada Thiago Silva ve 44. dakikada Mason Mount kaydetti.

Karşılaşmada ilk golü atan Thiago Silva ise Chelsea tarihinin Premier Lig'de gol bulan en yaşlı futbolcusu oldu. (37 yıl, 73 gün)

2018'DEN BERİ İLK KEZ!

Öte yandan, 2018 yılından bu yana ilk yarını önde kapattığı 48 maçta mağlubiyet almayan Chelsea'nin, bu serisine West Ham United son verdi.

Bu sonucun ardından Chelsea, bu sezon deplasmanda ilk kez toplamda ise ikinci kez yenilerek 33 puanda kaldı. West Ham United ise 3 hafta sonra kazandı ve puanını 27'ye yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta, Chelsea Leeds United ile karşılaşacak. West Ham United ise Burnley deplasmanına konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Chelsea
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